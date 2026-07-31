Tunisie: Le pays bénéficie d'un régime spécifique pour les visas étudiants britanniques

Les étudiants tunisiens souhaitant poursuivre leurs études au Royaume-Uni bénéficient d'un régime administratif particulier : ils n'ont pas à fournir systématiquement leurs justificatifs financiers au moment du dépôt de leur demande de visa étudiant. Une facilité accordée à un nombre limité de nationalités et qui distingue la Tunisie de plusieurs pays voisins, notamment l'Algérie et le Maroc.

La Tunisie figure officiellement parmi les pays bénéficiant du dispositif britannique de "preuves différenciées" (Differential Evidence Requirement) pour le visa étudiant (Student visa). Cette procédure permet aux ressortissants tunisiens de déposer leur demande sans joindre immédiatement les documents prouvant qu'ils disposent des ressources financières nécessaires pour leur séjour d'études au Royaume-Uni.

Cette mesure ne constitue toutefois pas une suppression de l'exigence financière. Les candidats tunisiens doivent toujours être en mesure de démontrer qu'ils disposent des fonds nécessaires si les autorités britanniques le demandent au cours du traitement du dossier. UK Visas and Immigration (UKVI) conserve en effet le droit de procéder à des vérifications et d'exiger des justificatifs supplémentaires.

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Un régime réservé à un nombre limité de pays

Le Royaume-Uni applique cette procédure à certaines nationalités considérées comme présentant un niveau de risque administratif différent. La liste comprend plusieurs pays occidentaux et quelques pays africains.

En Afrique, la Tunisie fait partie des rares pays concernés, aux côtés notamment du Botswana et de l'île Maurice. La liste britannique inclut également des pays comme les États-Unis, le Canada ou encore l'Australie.

Cette situation place ainsi les étudiants tunisiens dans une position particulière par rapport à plusieurs autres candidats africains et maghrébins.

Contrairement aux ressortissants tunisiens, les étudiants algériens et marocains ne figurent pas actuellement parmi les nationalités bénéficiant de ce régime différencié. Ils doivent donc, dans le cadre normal de leur demande de visa étudiant britannique, être prêts à fournir les preuves financières exigées par UKVI.

Cette différence ne signifie pas que l'accès aux universités britanniques est impossible pour les étudiants algériens ou marocains, mais implique une étape administrative supplémentaire dans la constitution du dossier.

Des exigences financières qui restent obligatoires

Même pour les étudiants tunisiens bénéficiant de cette procédure simplifiée, les règles financières britanniques demeurent applicables.

Les candidats doivent pouvoir justifier, si cela leur est demandé, qu'ils disposent de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais universitaires ainsi que leurs dépenses de vie. Les fonds doivent généralement avoir été détenus pendant une période continue de 28 jours sur un compte bancaire répondant aux critères fixés par les autorités britanniques.

Pour les frais de subsistance, le Royaume-Uni exige actuellement : 1 171 livres sterling par mois pour les étudiants inscrits hors de Londres, dans la limite de neuf mois ; 1 529 livres sterling par mois pour ceux qui étudient à Londres, également jusqu'à neuf mois.

Les financements provenant de prêts étudiants officiels ou de sponsors reconnus peuvent également être acceptés, tandis que certains moyens comme les cryptomonnaies, les actions ou les découverts bancaires ne sont pas considérés comme des preuves financières valables.

Un avantage administratif à valoriser

Cette procédure représente un avantage pratique pour les étudiants tunisiens, en simplifiant la constitution initiale du dossier et en réduisant le nombre de documents à fournir lors de la première étape.

Elle pourrait également renforcer l'attractivité du Royaume-Uni auprès des étudiants tunisiens, dans un contexte où la mobilité universitaire internationale constitue un enjeu important pour les jeunes diplômés et les chercheurs.

Toutefois, cette facilité doit être comprise avec prudence : il ne s'agit pas d'une dispense de moyens financiers, mais d'un allègement de la procédure de preuve au moment de la demande, les autorités britanniques conservant la possibilité de demander les documents nécessaires à tout moment.