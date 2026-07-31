Tunisie: Prêts d'honneur - La grande promesse du crédit sans garanties... face à l'épreuve de la réalité

Le décret n°148 de l'année 2026 relatif aux financements de type prêts d'honneur ouvre une nouvelle page dans la politique tunisienne d'accès au financement. Présenté comme un outil destiné à faciliter l'insertion économique des jeunes, des porteurs de projets et des petites structures, ce mécanisme repose sur un principe inédit dans sa forme actuelle : accorder des financements sans intérêts, sans garanties matérielles et sans caution.

Mais derrière cette promesse d'un financement plus accessible se pose une question centrale : la Tunisie peut-elle réussir à concilier un objectif social ambitieux avec les exigences de gestion des risques propres au secteur bancaire ?

Publié au Journal officiel de la République tunisienne, le décret n°148 du 23 juillet 2026 fixe les conditions et les critères d'octroi de ces financements destinés aux particuliers, aux porteurs de projets, aux petites et moyennes structures économiques ainsi qu'aux sociétés communautaires.

Le texte prévoit plusieurs niveaux d'intervention. Les financements peuvent atteindre jusqu'à 25.000 dinars pour les entreprises économiques petites ou moyennes et les sociétés communautaires, 10.000 dinars pour les porteurs de petits projets et 5.000 dinars pour les particuliers, selon la nature du bénéficiaire et l'objectif du financement.

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L'objectif affiché est clair : lever l'un des principaux obstacles auxquels font face de nombreux Tunisiens souhaitant lancer une activité ou développer une petite entreprise, à savoir la difficulté d'obtenir un crédit bancaire classique en raison de l'absence de garanties suffisantes.

Une idée inspirée d'expériences étrangères, mais avec une architecture différente

Le concept de "prêt d'honneur" n'est pas une invention tunisienne. En France notamment, ce mécanisme existe depuis plusieurs décennies et a contribué au financement de nombreux projets entrepreneuriaux. Cependant, la principale différence réside dans le rôle joué par les acteurs financiers.

Dans plusieurs expériences internationales, les prêts d'honneur sont généralement accordés par des associations spécialisées ou des organismes d'accompagnement qui évaluent les projets, sélectionnent les bénéficiaires et assurent un suivi dans la durée.

Le principe du "prêt d'honneur" ne signifie donc pas une absence totale de contrôle. Il repose plutôt sur la suppression de la garantie matérielle classique, remplacée par une évaluation approfondie du projet, de la motivation du porteur et de sa capacité à réussir.

Dans plusieurs pays européens, l'accompagnement, la formation et le suivi constituent même une composante essentielle du dispositif, parfois aussi importante que le financement lui-même.

Le principal défi : intégrer le risque dans un système bancaire classique

C'est précisément sur ce point que se concentrent les réserves exprimées par plusieurs observateurs économiques.

L'économiste Aram Belhaj estime que la difficulté majeure réside dans le fait que les banques seront appelées à intervenir dans un mécanisme qui échappe partiellement à leurs règles habituelles de fonctionnement.

Le modèle bancaire traditionnel repose en effet sur l'évaluation du risque, la solvabilité du client et l'existence de garanties permettant de limiter les pertes éventuelles. Or, dans le cadre des prêts d'honneur, les établissements financiers devront accorder des crédits sans intérêts et sans garanties classiques.

Selon Aram Belhaj, cette situation pourrait entraîner plusieurs effets indésirables : une sélection indirecte des dossiers considérés comme les moins risqués, un traitement administratif des demandes ou encore une approche différente d'une banque à une autre.

Le risque serait alors de voir un dispositif conçu pour favoriser les catégories les plus fragiles bénéficier principalement aux profils déjà capables de convaincre les établissements financiers.

L'absence de critères précis : un risque d'inégalités dans l'accès au financement

Autre interrogation soulevée par l'économiste : la manière dont sera évaluée la capacité de remboursement des bénéficiaires. En effet, en l'absence de garanties matérielles, l'évaluation du projet et de la fiabilité du porteur devient l'élément central de la décision.

Mais si les critères ne sont pas suffisamment précis et harmonisés, chaque établissement pourrait développer sa propre méthode d'analyse, ce qui pourrait créer des différences de traitement entre les demandeurs.

Une situation qui pourrait entrer en contradiction avec l'objectif affiché du dispositif, fondé sur l'équité d'accès au financement.

Le montant consacré au programme constitue également un sujet de débat. L'enveloppe évoquée, estimée à environ 120 millions de dinars issus des bénéfices de l'année 2025, représente un effort financier significatif, mais certains économistes considèrent qu'elle reste limitée au regard des besoins réels du tissu économique tunisien.

Avec un nombre important de jeunes diplômés, de porteurs d'idées et de petites entreprises confrontées à des difficultés de financement, la demande potentielle pourrait rapidement dépasser les capacités du programme. Pour Aram Belhaj, cette enveloppe pourrait ainsi davantage constituer une première étape symbolique qu'une réponse définitive au problème structurel de l'accès au crédit.

Le rôle déterminant de la Banque centrale et du contrôle de l'application

Au-delà du texte juridique, la réussite du dispositif dépendra surtout de son exécution. Le contrôle exercé par la Banque centrale de Tunisie sera un élément déterminant pour garantir une application uniforme et éviter que le mécanisme ne perde son objectif initial.

Aram Belhaj évoque à ce titre l'expérience de certaines mesures précédentes, notamment celles liées à la réduction des taux d'intérêt sur certains crédits immobiliers, dont l'impact concret est resté limité selon lui.

Cette référence soulève une question essentielle : la Tunisie dispose-t-elle des mécanismes nécessaires pour transformer une décision réglementaire en véritable politique économique opérationnelle ?

Pour de nombreux spécialistes, l'argent seul ne garantit pas la réussite d'un projet. Les expériences internationales montrent que les petites entreprises échouent souvent moins par manque de financement que par absence d'accompagnement, de formation en gestion ou de suivi.

Dans cette logique, le véritable enjeu des prêts d'honneur tunisiens ne sera pas uniquement de distribuer des crédits, mais de créer un environnement permettant aux bénéficiaires de transformer ces financements en activités durables.

Car la meilleure garantie d'un prêt sans caution reste finalement la réussite économique du projet financé.

Entre espoir social et exigence de gouvernance

Les prêts d'honneur représentent une tentative ambitieuse de rapprocher le financement bancaire des citoyens qui en sont traditionnellement exclus. Ils peuvent constituer un levier pour encourager l'entrepreneuriat, soutenir les petites initiatives et favoriser une meilleure intégration économique.

Mais leur réussite dépendra moins de l'annonce du dispositif que de sa gouvernance : transparence des critères, rapidité de traitement des dossiers, accompagnement des bénéficiaires, contrôle efficace et capacité à préserver l'équilibre financier du système.

Le véritable défi sera donc de transformer une idée socialement séduisante en un mécanisme durable, capable de créer de la valeur sans reproduire les difficultés rencontrées par certains programmes publics précédents.

Car un prêt "sur l'honneur" ne repose pas uniquement sur la confiance accordée au bénéficiaire. Il repose surtout sur la capacité de toute une chaîne (État, banques, organismes d'accompagnement et entrepreneurs) à faire de cette confiance un investissement productif.