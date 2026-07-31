Afrique: L'Inde supprime les frais des visas d'affaires et d'emploi pour 48 pays - Qu'en est-il de la Tunisie ?

L'Inde a décidé d'exonérer de frais les demandes de visas d'affaires et d'emploi déposées par les ressortissants de 48 pays classés parmi les Pays les moins avancés (PMA) par les Nations unies. Une mesure destinée à renforcer les échanges économiques et la mobilité professionnelle avec ces pays, mais qui ne s'applique pas à la Tunisie.

Le gouvernement indien a annoncé la suppression des frais gouvernementaux liés aux visas d'affaires (Business Visa) et aux visas d'emploi (Employment Visa) pour les ressortissants de 48 pays figurant sur la liste des Pays les moins avancés (LDC - Least Developed Countries). La décision a été communiquée par les représentations diplomatiques indiennes et est entrée en vigueur en juillet 2026.

Cette exonération concerne uniquement ces deux catégories de visas. Les candidats doivent toujours respecter les procédures habituelles, fournir les documents exigés et se soumettre aux contrôles de sécurité et aux formalités administratives prévues par les autorités indiennes.

Une mesure destinée à stimuler les échanges économiques

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant cette décision, les demandeurs concernés devaient s'acquitter de frais consulaires variables selon la durée et le type de visa. Désormais, les frais gouvernementaux liés aux visas d'affaires et d'emploi sont supprimés pour les ressortissants des pays concernés.

Cette mesure vise notamment à faciliter l'arrivée en Inde d'entrepreneurs, de professionnels et de travailleurs qualifiés issus de pays en développement, en réduisant les obstacles financiers liés aux déplacements professionnels.

Elle s'inscrit dans la stratégie diplomatique et économique de New Delhi visant à renforcer ses relations avec les pays du "Sud global", notamment à travers une coopération accrue avec les pays les moins avancés.

Quels sont les pays concernés ?

La liste comprend 48 pays d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes et du Pacifique.

Parmi eux figurent notamment : les Comores ; Djibouti ; l'Éthiopie ; le Sénégal ; la Tanzanie ; l'Ouganda ; la Zambie ; le Rwanda ; Madagascar ; le Mali ; le Niger ; ainsi que l'Afghanistan, le Bangladesh, le Népal, le Bhoutan ou encore le Cambodge.

La Tunisie exclue du dispositif

Contrairement à certains pays africains concernés, la Tunisie ne bénéficie pas de cette suppression des frais de visa.

La raison est liée au critère retenu par l'Inde : la mesure vise exclusivement les pays inscrits sur la liste des Pays les moins avancés (PMA). Or, la Tunisie ne fait pas partie de cette catégorie définie par les Nations unies.

Les ressortissants tunisiens souhaitant se rendre en Inde pour des raisons professionnelles restent donc soumis aux procédures et aux frais habituels applicables aux visas d'affaires et d'emploi. L'ambassade d'Inde en Tunisie indique notamment une grille tarifaire spécifique pour ces catégories de visas.

Cette décision indienne ne constitue pas une suppression générale des frais de visa pour tous les voyageurs issus des 48 pays concernés. Elle se limite aux visas liés aux activités économiques et professionnelles.

Les visas touristiques, étudiants ou autres catégories restent soumis aux règles et aux tarifs habituels.

Pour la Tunisie, l'annonce illustre donc une politique indienne d'ouverture ciblée envers les pays classés PMA, mais ne modifie pas, à ce stade, les conditions d'accès au territoire indien pour les voyageurs et professionnels tunisiens.