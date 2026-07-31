Guinée: Le principal accusé des viols collectifs de Mandiana condamné à 15 ans de réclusion

Au tribunal de Mandiana, un homme a été reconnu ce jeudi 30 juillet coupable de viols et condamné à 15 ans de prison. Les faits remontent à avril dernier, où deux adolescentes ont été agressées par plusieurs hommes. Une enquête a été ouverte mais c'est la diffusion récente sur les réseaux sociaux de vidéos des viols qui a suscité l'indignation dans le pays.

Moussa Condé a été arrêté en avril dernier avec trois hommes qui sont en détention, une cinquième personne est toujours recherchée. Il a été jugé seul car considéré comme le principal accusé dans ce dossier. Questionné par le juge et le procureur du tribunal de première instance, l'individu a fini par reconnaître son implication dans les viols collectifs à Mandiana, dans l'est du pays.

Le parquet a requis 20 ans de prison, Moussa Condé a finalement été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 700 millions de francs guinéens (environ 70 000 euros). Sa défense a annoncé faire appel du jugement.

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Moussa Condé a nié toute implication dans l'enregistrement et la diffusion récente sur les réseaux sociaux de vidéos des viols. Des séquences particulièrement violentes qui ont provoqué de vives réactions de la société civile, notamment de l'organisation « Jeudi noir » qui appelle à briser le silence pour dénoncer les auteurs d'agressions sexuelles.

Malgré les demandes de retrait de la famille de la victime auprès des autorités, les vidéos des viols de Mandiana sont toujours en ligne sur les réseaux sociaux.