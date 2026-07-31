Congo-Kinshasa: Le Président de la République a visité le complexe Agro-industriel du Service National à Kaniama-Kasese

Dans le cadre de sa tournée d'itinérance dans la province du Haut-Lomami, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu ce vendredi 31 juillet 2026 sur le site agro-industriel du Service National (SN) à Kaniama-Kasese. Ce déplacement s'inscrit directement dans la stratégie présidentielle visant à garantir la souveraineté alimentaire et à dynamiser le secteur agricole congolais.

Le Chef de l'État a d'abord inspecté les dépôts de stockage de maïs et les unités d'élevage intégré, un système circulaire où les résidus de récolte nourrissent le bétail. Pour soutenir cet élan et étendre l'exploitation, le Chef de l'État a remis officiellement un lot de nouveaux engins agricoles destinés à moderniser le travail des équipes du Service National.

Le Chef de l'État a poursuivi son itinérance par l'inspection des infrastructures de stockage en construction à Kaniama-Kasese. Composé de trois silos d'une capacité totale de 30 000 tonnes, ce dispositif technique vise à consolider la chaîne de valeur agricole nationale par la transformation locale, la création de la valeur ajoutée et le renforcement de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Il intègre également un projet de minoterie pour la production de farine de maïs et d'aliments pour le bétail, un levier clé pour stimuler la transformation locale et garantir la sécurité alimentaire en RDC.

Pour achever sa tournée à Kaniama Kasese, le Chef de l'État a inauguré la nouvelle salle du Conseil des ministres. Entièrement construite par le Service National (SN), cette infrastructure moderne valorise l'expertise locale et dote ce pôle économique d'un centre de décision stratégique de haut niveau.

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À travers cette série de visites, le Président Tshisekedi concrétise son ambition de transformer le Service National en un puissant moteur de production, d'emploi et de formation, tout en plaçant l'agro-industrie au centre de la diversification économique du pays.