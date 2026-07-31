Congo-Kinshasa: À Kaniama-Kasese, le Président de la République a inauguré le centre hospitalier Maman Denise Nyakeru

Ce jeudi 30 juillet 2026 à Kaniama-Kasese, dans la province du Haut-Lomami, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le Centre hospitalier Maman Denise Nyakeru, autrefois en état d'abandon, devenu aujourd'hui un pôle de soins, de formation et de développement grâce à l'implication de la Première Dame.

Dans son mot de bienvenue, le commandant du Service national (SN), le lieutenant-général Kasongo Kabwik, a souligné que cette nouvelle infrastructure sanitaire constitue l'aboutissement d'un engagement pris par le Président de la République lors de sa précédente visite à Kaniama-Kasese, en novembre 2024.

Doté d'équipements médicaux de dernière génération, le Centre hospitalier Maman Denise Nyakeru comprend notamment des services de consultation, d'urgences, de réanimation, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique, de médecine interne, de pédiatrie et de laboratoire, ainsi qu'un plateau technique d'imagerie médicale comprenant une échographie, une radiographie et un scanner. L'établissement dispose de six salles d'hospitalisation offrant une capacité de soixante lits.

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Le Commandant du Service national a également rendu hommage à la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour sa contribution à l'équipement complet de cette structure sanitaire. C'est en signe de reconnaissance, a-t-il précisé, que le centre hospitalier porte désormais son nom.

Cette infrastructure est destinée à assurer la prise en charge des cadres, agents et bâtisseurs de la nation du Service national, tout en restant ouverte aux populations riveraines ainsi qu'à toute personne nécessitant des soins médicaux.

L'inauguration de ce centre hospitalier marque une nouvelle étape dans la modernisation du Service national et illustre la volonté du Chef de l'État de renforcer les infrastructures sociales de proximité au bénéfice des populations.