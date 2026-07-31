Congo-Kinshasa: Maluku - La population salue les efforts du Ministre délégué Eliezer Ntambwe pour la paix

L'effervescence était quasi totale ce lundi dans la commune de Maluku, à l'arrivée du Ministre Délégué Eliezer Ntambwe, plus de quatre mois après son dernier passage pour l'éradication de la milice Mobondo. Cette atmosphère joviale, couplée de scènes de liesse ci et là, illustrent à la fois la validation du travail du Ministre Délégué Eliezer Ntambwe par la population dans ce coin.

De Mbakana en passant par Mongata via Mfumu Nketo et N'tsio la population n'a nullement tari d'éloges à l'endroit du Ministre Délégué Eliezer Ntambwe pour son travail. Baudoin Kankienza, fermier et agroforestier dans l'un des villages, a vivement salué les efforts du Ministre Délégué et plaide pour leur retour rapide.

Retrouvé dans son poste de travail à Mfumu NKeto, Docteur Zanga Abdoul, responsable du centre hospitalier Lobiko à Mfumu Nketo, a lui aussi, salué le retour de la paix.

Un même son de cloche est aussi entendu de la part de Madame Laeticia, commerçante du coin.

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De son côté, le Ministre Délégué a invité la population à la vigilance et à collaborer avec les forces de l'ordre. Ce dernier a renouvelé la volonté du Chef de l'État Félix Tshisekedi et du gouvernement dirigé par la PM Judith Suminwa pour la paix. Quant aux différentes préoccupations formulées relatives notamment aux infrastructures, le Ministre Délégué promet de contacter son collègue des ITPR.

Eliezer Ntambwe a ipso facto annoncé l'Organisation prochaine d'un Forum de paix entre les deux communautés Teke et Yaka.

Ces différents témoignages recueillis confirment le retour définitif de la paix dans ce coin autrefois ciblé par la milice Mobondo. Ce climat de paix tourne ainsi la page sombre de l'insécurité dans ce coin de Kinshasa.