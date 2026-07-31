Congo-Kinshasa: Vers une inspection des infrastructures aéroportuaires dans le grand Congo

31 Juillet 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le Vice-Premier Ministre, ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a effectué, ce lundi 27 juillet 2026, une tournée d'inspection dans plusieurs aéroports du pays afin d'évaluer l'état d'avancement des différents chantiers en cours au sein de ces infrastructures aéroportuaires.

Cette mission a débuté à Bunia, où il a été accueilli par le Gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le Général-Major Gaby Kasongo Mulumba Batoka. Le Vice-Premier Ministre s'est ensuite rendu à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où il a inspecté les chantiers en compagnie du Directeur Général de la Régie des Voies Aériennes (RVA), Louis-Blaise Londole. Son itinérance s'est achevée à Kananga, où il a été reçu par le Gouverneur du Kasaï-Central, Joseph-Moïse Kambulu.

À chacune de ces étapes, le Vice-Premier Ministre a procédé à une évaluation de l'évolution des travaux de construction, de rénovation ou d'extension, et a échangé avec les différentes parties prenantes sur les défis liés à leur exécution.

Enfin, le Vice-Premier Ministre a insisté sur le respect du calendrier d'exécution des travaux et des délais prévus pour la livraison des ouvrages.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.