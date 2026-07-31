Congo-Kinshasa: Vers une inspection des infrastructures aéroportuaires dans le grand Congo

Le Vice-Premier Ministre, ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a effectué, ce lundi 27 juillet 2026, une tournée d'inspection dans plusieurs aéroports du pays afin d'évaluer l'état d'avancement des différents chantiers en cours au sein de ces infrastructures aéroportuaires.

Cette mission a débuté à Bunia, où il a été accueilli par le Gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le Général-Major Gaby Kasongo Mulumba Batoka. Le Vice-Premier Ministre s'est ensuite rendu à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où il a inspecté les chantiers en compagnie du Directeur Général de la Régie des Voies Aériennes (RVA), Louis-Blaise Londole. Son itinérance s'est achevée à Kananga, où il a été reçu par le Gouverneur du Kasaï-Central, Joseph-Moïse Kambulu.

À chacune de ces étapes, le Vice-Premier Ministre a procédé à une évaluation de l'évolution des travaux de construction, de rénovation ou d'extension, et a échangé avec les différentes parties prenantes sur les défis liés à leur exécution.

Enfin, le Vice-Premier Ministre a insisté sur le respect du calendrier d'exécution des travaux et des délais prévus pour la livraison des ouvrages.

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