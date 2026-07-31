Tunisie: 60 ans de Festival, 60 ans d'émotions - Hammamet ouvre les portes de sa mémoire

À l'occasion du 60ème anniversaire de sa création, le Festival international de Hammamet invite les journalistes, artistes et invités divers, à assister à l'exposition célébrant les 60 ans de la naissance du festival et à prendre part à cet évènement exceptionnel qui retrace 6 décennies de mémoire, de créations et de rayonnement culturel.

L'exposition ouvre ses portes le vendredi 31 juillet 2026 à 21h30, date symbolique qui coïncide avec l'inauguration du Théâtre de Hammamet par le président Habib Bourguiba. Un moment historique qui illustre le soutien historique de l'État à la culture. Les festivités se poursuivent jusqu'au dimanche 2 août 2026 au Centre culturel international de Hammamet.

Cette exposition numérique et minutieusement développée propose un voyage visuel et historique au fil du visionnage des 10 panneaux numériques, placés tout le long de l'entrée du théâtre. Ils sont consacrés à la ville de Hammamet, à la fondation du Théâtre à l'historique de Dar Sebastian. Tout un patrimoine. Le lieu mixe les charmes de la nature et la beauté de l'architecture. Ce monument de la ville demeure unique.

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L'exposition invite également les visiteurs à parcourir les grandes étapes de l'histoire du Festival depuis sa première édition. Elle retrace ses innombrables visions, son identité artistique jusqu'à l'affiche officielle de la soixantième édition. Un espace est également consacré au public, élément de base qui a créé la pérennité du festival, à travers des photographies, des vidéos et des archives visuelles.

Les plus grands artistes tunisiens, arabes et internationaux, ont contribué à faire du Festival un véritable point de rencontre cosmopolite et artistique de la méditerranée. Un lieu d'exception qui accueilli des personnalités comme Oum Kalthoum, Winston Churchill et Ziad Rahbani, ainsi qu'une prestigieuse liste d'artistes, de penseurs et de créateurs ayant contribué au rayonnement culturel de ce lieu, tant sur le plan national qu'international.

L'exposition comprend également un hommage aux directeurs qui se sont succédé à la tête du Festival international de Hammamet et ont contribué à son développement. Un espace spécial est, par ailleurs, consacré au soixantième anniversaire de la Télévision nationale tunisienne, partenaire essentiel dans la préservation de la mémoire audiovisuelle.

Le slogan « Une mémoire vivante » (Endless Memories) traduit l'essence même de cette exposition, numériques. Il rappelle que la mémoire n'est pas seulement l'évocation du passé, mais un patrimoine vivant qui se renouvelle sans cesse.