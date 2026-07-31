Tunisie: Festival d'Oudhna - Une soirée dédiée aux grandes voix de la chanson populaire tunisienne

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna, l'amphithéâtre antique d'Oudhna a accueilli, le jeudi 30 juillet 2026, une soirée artistique d'exception réunissant les artistes Walid Bay, Atef Nour et Abdelkrim Benzarti. Ce spectacle a rendu hommage à la chanson populaire tunisienne en revisitant les plus grandes pages de son patrimoine musical, devant un public venu en masse garnir les gradins et interagir avec ferveur tout au long de la nuit.

Un programme riche et nostalgique

Walid Bay : La soirée s'est ouverte avec sa prestation, replongeant le public dans l'univers de la chanson populaire profondément ancrée dans la mémoire collective tunisienne. Il a interprété plusieurs succès emblématiques, notamment Jar Alaya, Nabda Nqoul Klami et Tariq Tawil. Dès les premières notes, il a su conquérir l'auditoire, qui a repris en choeur chaque refrain sous les applaudissements et les youyous résonnant dans l'enceinte antique.

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Atef Nour : Il a ensuite pris le relais en maintenant le rythme et l'intensité du spectacle grâce à une prestation dynamique et interactive. En revisitant le répertoire populaire associé au grand artiste Habouba, il a fait preuve d'une présence scénique spontanée et débordante d'énergie. Son aisance sur scène et sa complicité avec le public ont déclenché de nombreux chants et mouvements de danse au rythme des mélodies folkloriques.

Abdelkrim Benzarti : Le point d'orgue de la soirée a été assuré par cet artiste marquant, qui a fait revivre les grands succès associés à la mémoire du théâtre et de la télévision tunisienne. Il a interprété plusieurs oeuvres devenues incontournables, telles que Oh Ya Mamma, Sawaltkom Bellah et Yezzi Khalli El Jarh Mkhabbi.

Les gradins se sont très vite transformés en une véritable chorale géante, où les spectateurs ont chanté avec ferveur, illustrant ainsi l'attachement profond des Tunisiens à leur patrimoine musical.

Un succès culturel et patrimonial

Par son affluence record et l'enthousiasme remarquable des spectateurs, cette soirée confirme le succès du Festival international des arts populaires d'Oudhna dans sa mission de valoriser la mémoire musicale nationale et de célébrer la richesse du répertoire populaire.

Elle réaffirme également le rôle clé que joue désormais l'amphithéâtre antique d'Oudhna en tant que haut lieu culturel, où se rencontrent la grandeur du patrimoine historique et le dynamisme de la création artistique contemporaine.