Tunisie: Ligue 1 - Vers un nouveau tirage au sort du calendrier du championnat

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) devrait procéder à un nouveau tirage au sort du calendrier de la Ligue professionnelle 1 pour la saison 2026-2027, quelques jours seulement après la cérémonie organisée le 29 juillet au siège de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Selon les informations disponibles, cette décision intervient à la suite de la découverte d'une erreur matérielle lors de l'opération de tirage. La LNFP précise toutefois que cette anomalie n'a eu aucune incidence sur les résultats du tirage ni sur la composition du calendrier.

Le bureau de la Ligue se réunit ce vendredi afin d'examiner officiellement le dossier et de statuer sur l'opportunité d'organiser un nouveau tirage au sort. Cette démarche vise à préserver la transparence de la procédure, à éviter toute polémique ou interprétation et à garantir le démarrage de la nouvelle saison dans un climat serein.

D'après les informations qui circulent, l'option d'un nouveau tirage apparaît aujourd'hui comme la plus probable, bien que l'erreur constatée soit qualifiée de purement technique et sans impact sur les affiches ou l'ordre des rencontres.

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Pour rappel, le premier tirage au sort avait réservé une affiche de prestige dès la journée inaugurale du championnat, avec un clasico entre l'Espérance sportive de Tunis et l'Étoile sportive du Sahel, programmé dans le cadre de la première journée des 22 et 23 août prochains.

La décision définitive de la Ligue nationale de football professionnel est attendue à l'issue de la réunion de son bureau, prévue ce vendredi.