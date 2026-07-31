Tunisie: EST - De retour à Tunis lundi - Youssef Belaïli effectue la visite médicale

Le joueur a passé tout seul la visite médicale. Il doit la repasser avec le staff médical du club.

S'il y a un joueur qui fait couler beaucoup d'encre ces jours-ci, c'est bel et bien Youssef Belaïli. Pourtant, l'ailier gauche de 34 ans est sanctionné par la Fifa qui l'a suspendu un an en mars dernier en rapport avec le litige l'opposant à son ancien club, l'AC Ajaccio.

L'avenir sportif de Belaïli est tributaire du verdict du Tribunal Arbitral du Sport qui doit statuer sur son cas le 6 août. Le joueur aspire à ce que le TAS réduise sa suspension à 6 matchs seulement.

Cela dit, Youssef Belaïli aurait pu se contenter de la convention signée au début du mois de juin avec l'Espérance pour qu'il rempile de deux ans. Le nouveau contrat entrera automatiquement en vigueur au mois d'août en cas d'un verdict favorable rendu par le Tribunal Arbitral du Sport, selon ladite convention.

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Sauf que, sous l'influence de son père, qui est aussi son manager, il était allé négocier avec le MC Alger la semaine dernière où il a trouvé également un accord.

Au grand dam du joueur, le club algérois a imposé les mêmes conditions que l'Espérance : qu'il passe impérativement la visite médicale et que le contrat soit signé après que le TAS rende son verdict.

Retour express à Tunis

Après une semaine passée à Alger, Youssef Belaïli s'est précipité à rentrer à Tunis, bousculé par le communiqué publié par l'Espérance, annonçant la clôture de son dossier, ce qui fermait la porte à toute négociation. Le joueur a demandé à voir le président de l'Espérance, Hamdi Meddeb, avec qui il entretient de bons rapports. Jusqu'à hier matin, la réunion entre les deux hommes n'a pas encore eu lieu. C'est que la direction du club exige du joueur qu'il passe la visite médicale.

Renseignement pris : Belaïli a passé tout seul la visite médicale. Mais cela ne suffit pas. Il doit la repasser avec le staff médical du club.

Cela dit, le joueur serait également entré en contact avec des dirigeants d'Al-Ittihad Tripoli, qui se trouvent actuellement à Tunis. Une info diffusée par bon nombre de médias.

Bettaïeb et Boualia avec le groupe

Kouceila Boualia et la nouvelle recrue, Adel Bettaïeb, ont rejoint le groupe qui a repris les entraînements avant-hier après avoir bénéficié de deux jours de repos.

Pour rappel, l'équipe est en stage à Tunis depuis mercredi. Les joueurs logent dans un hôtel à Gammarth et s'entraînent au Parc B. La deuxième phase de préparation sera ponctuée par trois matchs amicaux qu'abritera le stade Chedly-Zouiten contre Al Hazm le 4 août, le FC San Pedro le 6 août et l'ASM le 8 août.