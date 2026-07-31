Tunisie: Crise migratoire à Ceuta - 18 morts et près de 50.000 tentatives de passage en 24 heures

Dix-huit personnes sont mortes depuis jeudi parmi les milliers qui ont tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole de Ceuta à partir du Maroc, a déclaré vendredi le ministère espagnol de l'Intérieur, évaluant à près de 50.000 le nombre de migrants ayant franchi la frontière au cours des dernières 24 heures.

Face à cet afflux massif, l'Espagne a envoyé des renforts policiers et militaires. Le ⁠président du gouvernement, Pedro Sanchez, est attendu dans la journée sur place, accompagné du ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, pour rencontrer les forces de sécurité et les autorités locales.

Ceuta et Melilla, une autre enclave espagnole située quelque 400 km plus à l'est, constituent les seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain. Ces deux villes autonomes connaissent périodiquement des vagues de tentatives de passage de migrants cherchant ⁠à entrer en Europe.

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Le ministre espagnol de la Politique territoriale, Angel Victor Torres, a estimé vendredi que les arrivées massives observées la veille avaient été provoquées par une combinaison de ⁠facteurs, notamment une décision rendue récemment par la Cour suprême espagnole, laquelle a jugé que les migrants interceptés en mer alors qu'ils tentent de rejoindre Ceuta ou Melilla ne pouvaient pas être renvoyés immédiatement en vertu d'un régime spécial applicable dans ces enclaves.

Angel Victor Torres a déclaré à une radio locale que le gouvernement espagnol avait réagi sans délai à cet afflux et qu'il procéderait, le moment venu, au renvoi des migrants dans le respect des décisions de justice et des droits des intéressés.

En France, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a déclaré sur X avoir donné dès jeudi soir des « instructions pour renforcer sans attendre les contrôles à la frontière espagnole ».

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a dit jeudi soir envisager de suspendre les accords Schengen de libre circulation avec l'Espagne.