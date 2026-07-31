Afrique: Ceuta - Des milliers de migrants franchissent la frontière depuis le pays, neuf morts recensés

Des milliers de migrants ont afflué durant la nuit vers la ville marocaine de Fnideq, proche de l'enclave espagnole de Ceuta, malgré un important déploiement sécuritaire qui a fait échouer la plupart des tentatives de passage. Les autorités de Ceuta ont fait état de neuf corps repêchés à la suite de cette vague, l'une des plus importantes enregistrées ces dernières années à cette frontière entre le Maroc et l'Espagne.

Selon la télévision publique espagnole TVE, entre 2 000 et 3 000 personnes sont parvenues à entrer à Ceuta jeudi. D'après des habitants de Fnideq, la majorité des passages réussis ont eu lieu avant midi. Le gouvernement espagnol a annoncé le déploiement de renforts militaires et policiers pour épauler la Garde civile et rétablir l'ordre dans l'enclave.

Ceuta et Melilla, les deux villes autonomes espagnoles situées sur la côte nord-africaine, constituent la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec l'Afrique. Elles connaissent périodiquement des vagues de tentatives de passage de migrants cherchant à gagner l'Europe, par la mer le plus souvent en nageant depuis Fnideq, ou en escaladant la clôture frontalière.

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Bien que le poste-frontière ait paru fermé, des groupes de migrants ont continué à longer le littoral à la recherche d'itinéraires permettant de contourner la clôture, certains se préparant à traverser à la nage. Parmi les personnes espérant entrer dans l'enclave, peuplée d'environ 85 000 habitants, figuraient des femmes et des enfants, originaires du Maroc et de pays d'Afrique subsaharienne.

Les autorités marocaines ont déployé des camions équipés de canons à eau, renforcé la sécurité aux points de passage et repoussé à plusieurs reprises les migrants qui tentaient de s'approcher. Des carcasses calcinées d'un autobus et de plusieurs autres véhicules ont été constatées à proximité, vestiges d'affrontements survenus lors des opérations visant à contenir les foules. L'afflux, incluant des mineurs, a engorgé les routes menant à Fnideq, certains empruntant l'autoroute jusque tard dans la nuit et d'autres des sentiers de montagne pour éviter les points de contrôle.

Les autorités de Ceuta ont relié cette hausse à une décision rendue plus tôt ce mois-ci par le Tribunal suprême espagnol, selon laquelle les migrants arrivés par la mer ne peuvent être refoulés vers le Maroc sans examen de leur situation, contrairement à ceux qui franchissent la frontière terrestre. Certains acteurs associatifs au Maroc ont toutefois émis des réserves sur ce lien, estimant que la plupart des migrants n'avaient pas connaissance de cette décision de justice.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, accompagné du ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, était attendu à Ceuta vendredi. Le ministère marocain de l'Intérieur n'a pas commenté publiquement ces événements.