Afrique: Ceuta - Meloni menace de suspendre Schengen avec l'Espagne, Madrid riposte

La crise migratoire qui secoue l'enclave espagnole de Ceuta a rapidement dépassé le cadre humanitaire pour devenir un nouveau sujet de tension au sein de l'Union européenne. Alors que des milliers de migrants ont tenté de rejoindre le territoire espagnol en traversant la mer depuis le Maroc, le débat s'est transformé en bras de fer diplomatique entre l'Espagne et l'Italie, autour de la gestion des frontières européennes et de l'avenir de l'espace Schengen.

Au moins 16 migrants ont trouvé la mort en l'espace de 24 heures après avoir tenté de gagner Ceuta à la nage, selon les informations rapportées par l'agence italienne ANSA citant le quotidien espagnol La Vanguardia. Ce nouveau bilan porte à 44 le nombre de migrants décédés cette année dans les eaux de Ceuta lors de tentatives de traversée maritime.

Face à l'ampleur de l'afflux, les autorités locales ont tiré la sonnette d'alarme. Le président de l'enclave espagnole, Juan Jesús Vivas, a évoqué une « urgence humanitaire et sociale absolue », affirmant que 1 500 à 2 000 personnes étaient arrivées à la nage au cours de la dernière semaine, avec des pointes pouvant atteindre 300 arrivées quotidiennes.

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Madrid prépare désormais un renforcement du dispositif sécuritaire, avec la possibilité de mobiliser l'armée pour soutenir les forces déjà présentes sur le terrain. L'Assemblée de Ceuta a, de son côté, demandé la fermeture temporaire de la frontière avec le Maroc, qualifiant la situation de « plus grave crise des dernières années ».

Mais derrière l'urgence migratoire se joue désormais une bataille politique européenne. La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé que son gouvernement envisageait une suspension de l'espace Schengen avec l'Espagne, estimant que l'arrivée massive de migrants à Ceuta révélait une défaillance dans la protection des frontières européennes.

« L'immigration clandestine hors de contrôle représente une menace concrète pour la sécurité des frontières européennes », a déclaré la dirigeante italienne, relayant une position également défendue par son ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani.

Cette prise de position a provoqué une réaction immédiate de Madrid. Le gouvernement espagnol a convoqué l'ambassadeur italien en Espagne en signe de protestation. Le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, a dénoncé des propos jugés contraires à l'esprit de solidarité européenne.

« Nous attendons de nos partenaires européens de la solidarité, pas de la démagogie politique », a-t-il déclaré en réponse aux critiques venues de Rome.

Cette crise intervient alors que l'Union européenne tente depuis plusieurs années de trouver un équilibre entre contrôle des frontières extérieures, solidarité entre États membres et respect des règles de libre circulation au sein de l'espace Schengen.

Ceuta, l'un des rares points de contact terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne, reste un symbole de cette difficulté. La ville avait déjà été confrontée à une crise majeure en mai 2021, lorsque plus de 8 000 migrants avaient franchi la frontière en seulement 48 heures, provoquant une grave tension diplomatique entre Madrid et Rabat.

Derrière cette nouvelle vague migratoire, les observateurs évoquent plusieurs facteurs : difficultés économiques, absence de perspectives, influence des réseaux sociaux, activité des passeurs et conditions météorologiques favorables.

Alors que les autorités espagnoles tentent de contenir la situation sur le terrain, le dossier de Ceuta ravive une question centrale pour l'Europe : jusqu'où les États membres sont-ils prêts à aller pour protéger leurs frontières sans remettre en cause les principes fondateurs de Schengen ?