Tunisie: Cheikh Fethi Rebai - 'Je ne suis ni contre le sport, ni contre l'art, ni contre les festivals'

31 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Quelques jours après l'annulation de la décision le relevant de ses fonctions, le cheikh Fethi Rebai, imam de la mosquée Essalem à Sakiet Eddaïer (gouvernorat de Sfax), est revenu sur la polémique suscitée par son prêche du 24 juillet. Il affirme ne pas être opposé au sport, à l'art ou aux festivals et estime que le rôle d'un imam dépasse largement le cadre des pratiques culturelles.

Intervenant sur les ondes de Diwan Fm, le religieux a indiqué que la décision de le démettre de ses fonctions, après 39 années d'imamat, l'avait profondément surpris. Selon lui, le revirement des autorités constitue "une victoire pour l'État", estimant que celui-ci a su "être à l'écoute de la voix des citoyens".

"Je ne regrette pas mes propos"

Fethi Rebai a assuré ne pas regretter le contenu de son sermon, tout en reconnaissant avoir pu se montrer quelque peu emporté lorsqu'il avait évoqué l'opportunité de réorienter les fonds destinés au soutien du football vers des travaux de maintenance ou d'autres priorités.

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Il a toutefois tenu à lever toute ambiguïté sur ses positions. "Je ne suis ni contre le sport, ni contre l'art, ni contre les festivals", a-t-il déclaré, soulignant que ses propos avaient pour objectif d'ouvrir une réflexion sur les priorités de dépense et non de remettre en cause ces activités.

Le cheikh a également insisté sur la dimension sociale de sa fonction, estimant que l'imamat ne se résume pas à diriger les prières ou à assurer les rites religieux.

"L'imamat, c'est aussi l'accompagnement, la paternité, l'éducation, la transmission des valeurs et la solidarité", a-t-il expliqué.

Selon lui, la chaire de la mosquée, à l'instar des autres institutions de la société, a pour vocation de prodiguer des conseils et d'accompagner les citoyens, sans chercher à attiser les tensions.

"Notre société a besoin de mosquées vivantes, proches des préoccupations des citoyens", a-t-il conclu, réaffirmant que le rôle de l'imam est avant tout d'écouter, de conseiller et d'accompagner la communauté.

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