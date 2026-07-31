Tunisie: Un nouveau pic de chaleur attendu au pays dès dimanche, jusqu'à 44°C dans ces régions

Une nouvelle hausse des températures est attendue en Tunisie à partir de la fin du week-end, avec des pointes pouvant atteindre 42 à 44°C dans certaines régions, notamment à Kairouan et dans le Sud-Ouest, avant une baisse progressive prévue à partir de mercredi et jeudi, selon le climatologue Amer Bahba.

Le professeur agrégé de géographie et chercheur spécialisé en climatologie et en risques naturels a indiqué vendredi que les conditions météorologiques des prochains jours seront marquées par une augmentation des températures par rapport aux valeurs enregistrées récemment. Cette hausse devrait toutefois rester dans les normales estivales dans la majorité des régions du pays.

Intervenant ce matin sur Jawhara FM, Amer Bahba a expliqué que cette évolution sera liée à "l'activité des courants d'air sahariens en provenance du Sud", qui entraîneront une légère remontée du mercure durant le week-end.

Un pic de chaleur lundi et mardi

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Selon le spécialiste, les températures enregistreront une progression dès samedi et dimanche. Elles pourraient atteindre dimanche 40 à 41°C dans plusieurs zones, notamment à Kairouan, Tozeur et dans le bassin de la Medjerda.

Dans les autres régions, les maximales devraient osciller entre 30 et 39°C, avec des valeurs plus modérées sur les zones côtières en raison de l'influence maritime.

La hausse devrait s'accentuer à partir de la fin de la journée de dimanche et durant le début de la semaine prochaine. Les journées de lundi et mardi pourraient constituer le pic de cet épisode chaud, avec des températures maximales susceptibles d'atteindre 42 à 44°C dans certaines stations, particulièrement dans les régions de Kairouan et du Sud-Ouest tunisien.

Amer Bahba a toutefois précisé que cet épisode restera temporaire, soulignant qu'une baisse progressive des températures est attendue dès mercredi et jeudi, avec un retour vers des niveaux plus proches des moyennes habituelles de la saison.

Une chaleur ressentie plus forte sur les côtes

Concernant les régions littorales, le climatologue a rappelé que les températures mesurées y restent généralement comprises entre 30 et 35°C. Toutefois, le taux élevé d'humidité peut accentuer fortement la sensation de chaleur.

Ainsi, la température ressentie peut parfois atteindre 40 à 48°C, ce qui explique les sensations d'inconfort, de fatigue et les difficultés respiratoires signalées par certains citoyens lors des périodes de forte humidité.

Alors que la Tunisie traverse actuellement une période estivale marquée par des épisodes de chaleur successifs, les spécialistes appellent à rester vigilants, notamment pour les personnes vulnérables, en limitant l'exposition prolongée au soleil et en veillant à une bonne hydratation.