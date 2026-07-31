Tunisie: Tebourba - Six personnes arrêtées en pleine fouille de trésors

Les agents de la Garde nationale de Tebourba sont parvenus, dans la soirée de jeudi, à interpeller six personnes, dont une femme, en train de fouiller à la recherche de trésors et de vestiges archéologiques à l'intérieur d'une vieille maison située dans une zone rurale, a indiqué une source sécuritaire à la journaliste de l'agence TAP.

L'opération a permis la saisie d'un détecteur de métaux numérique de fabrication récente et d'autres équipements de creusement, ainsi que de trois marteaux-piqueurs électriques de grande taille. Trois moyens de transport ont également été saisis : deux voitures et un camion.

Après consultation, le ministère public près le tribunal de première instance de Manouba a ordonné la saisie de l'ensemble du matériel et des moyens de transport, ainsi que le déferrement de tous les suspects pour constitution d'entente en vue de la fouille de vestiges et de trésors. Le dossier a été confié à la brigade de recherche et d'investigation de la Garde nationale de Tebourba, chargée de poursuivre l'enquête et de déterminer les responsabilités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La même source a précisé que les constatations sur les lieux ont révélé la présence de trous profonds et de travaux de creusement encore en cours à l'intérieur de la maison, un logement appartenant à l'un des suspects.