Bambey a fêté hier, jeudi, ses 150 lauréats et lauréates, sous la présidence du ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, parrain de cette journée d'excellence. Le département de Bambey a plaidé pour l'introduction du module de l'économie socialeet solidaire dans les enseignements apprentissages.

Ils sont près de 150 lauréats et lauréates du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen mais aussi des Directeurs d'écoles, des inspecteurs et agents de l'IEF qui ont été primés hier, jeudi, à l'occasion de la journée de l'excellence. Madame Sophie Mar Sylla ,l'inspectrice départementale de l'éducation et de la formation de Bambey explique : « cette journée d'excellence vise à susciter l'émulation chez les apprenants mais aussi les inciter à bien travailler pour pouvoir être demain parmi les meilleurs . »

Cette activité sera pérennisée, a déclaré l'inspectrice départementale de l'éducation et de la formation. Le ministre de la Microfinance ,de l'économie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, parrain de la journée, dira pour sa part que « L'école est la première organisation de l'économie sociale et solidaire.

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A l'école, on apprend à travailler ensemble, à se respecter, à partager et entreprendre pour le bien commun...C'est exactement les valeurs de l'économie sociale et solidaire : solidarité, équité et autonomie ». Et il poursuit :« notre mission au ministère, c'est de donner les moyens à tous les Sénégalais de se prendre en charge et de s'autonomiser. Cela commence ici. Demain certains créeront des coopératives, des mutuelles, des entreprises sociales, d'autres auront besoin de petits crédits pour lancer leurs projets.

Nous voulons une économie ou personne n'est laissé en rade. Une économie qui finance l'excellence, le mérite et l'innovation...Le Sénégal de demain se construit avec des jeunes garcons et des filles brillants », a-t-il conclu. Il faut rappeler que l'IEF de Bambey arrive en tète de l'académie de Diourbel aux examens du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) avec un taux de réussite de 95 ,07 %.