Le Cardinal Fridolin Ambongo, Président du Symposium des Conférences Épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SECAM), a lancé un appel vibrant pour une coopération accrue entre les Églises catholiques d'Afrique et d'Asie. Cet appel a été fait à l'occasion de la 12ème Assemblée Plénière de la Fédération des Conférences Épiscopales d'Asie (FABC), qui s'est tenue à Jakarta, en Indonésie, du 20 au 26 juillet 2026.

Dans un message de solidarité adressé aux participants, le Cardinal Ambongo a souligné l'importance de la synodalité, de la solidarité et d'un engagement commun pour faire face aux défis pressants qui se posent aux deux continents.

Il a décrit l'Afrique et l'Asie comme des « continents soeurs » unis par des aspirations communes, malgré leurs histoires et cultures distinctes. Les deux régions partagent des défis similaires, notamment la pauvreté généralisée, les inégalités, les migrations, les conflits et l'impact croissant du changement climatique.

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Le Cardinal Ambongo, également Archevêque de Kinshasa et connu pour son engagement en faveur de la justice sociale, a exhorté les conférences épiscopales des deux continents à renforcer leur coopération en partageant leurs expériences pastorales, en apprenant les uns des autres et en s'exprimant d'une voix commune pour promouvoir la justice, la paix et le développement humain intégral.

Il a également encouragé une collaboration accrue dans le plaidoyer mondial, notamment lors des négociations internationales sur le climat et la biodiversité, où l'Église peut rappeler aux dirigeants mondiaux que la protection de l'environnement doit aller de pair avec la sauvegarde de la dignité des pauvres.

La 12ème Assemblée Plénière de la FABC, qui a réuni plus de 120 participants, dont des évêques de toute l'Asie, des représentants du Saint-Siège, des théologiens, des religieux et des collaborateurs laïcs, avait pour thème « L'Appel à la Conversion Synodale et la Mission d'Être des Ponts et des Bâtisseurs de Ponts en Asie ». Ce thème s'inspirait des paroles du Christ : « Vous verrez des choses plus grandes... » (Jean 1:50). L'objectif de cette assemblée était de prier, de discerner et de renforcer la mission partagée de marcher ensemble, de construire des ponts et de proclamer l'Évangile à travers les peuples et les cultures diverses d'Asie. Les discussions ont mis l'accent sur la synodalité comme un mode d'être de l'Église, et non pas seulement une méthode de travail. L'assemblée a également abordé des sujets cruciaux tels que le dialogue interreligieux et interculturel, l'accompagnement des jeunes, la sauvegarde de la création, la promotion de la justice et de la paix, ainsi que les défis de l'ère numérique.

Parmi les moments forts de l'assemblée, une visite symbolique a eu lieu à travers le « Tunnel de l'Amitié » de Jakarta, qui relie la Cathédrale de l'Assomption à la Mosquée Istiqlal. Ce geste a illustré l'engagement de l'assemblée en faveur de la coopération interreligieuse et du dialogue.

À la fin de l'assemblée, un Message Final et un Vademecum sur la Synodalité en Asie ont été approuvés, offrant des orientations pastorales pour les Églises d'Asie.

L'appel du Cardinal Ambongo à une collaboration renforcée entre l'Afrique et l'Asie résonne avec le thème de l'assemblée de la FABC, soulignant une vision partagée d'une Église plus unie et plus engagée face aux réalités mondiales.