L'Université Joseph-Ki-Zerbo a servi de cadre, le lundi 27 juillet 2026, à la soutenance de thèse de doctorat en mathématiques appliquées, spécialité recherche opérationnelle, de Rasmané Pagbelguem. Au terme de plusieurs heures d'échanges scientifiques de haut niveau, le jury lui a décerné le grade de docteur avec la mention « Très honorable avec les félicitations du jury », consacrant des travaux salués pour leur originalité, leur rigueur méthodologique et leur contribution à l'amélioration des méthodes d'aide multicritère à la décision et des procédures de vote basées sur des métriques.

Intitulée « Investigation d'une nouvelle procédure métrique et implémentation de quelques méthodes de vote basées sur des métriques », cette recherche apporte une contribution originale à un domaine devenu stratégique à l'ère de la gouvernance moderne. Elle répond à une préoccupation concrète : aider plusieurs décideurs à effectuer les meilleurs choix lorsque plusieurs critères, parfois contradictoires, doivent être pris en compte. Les méthodes classiques d'aide à la décision présentent en effet plusieurs limites, notamment leur dépendance aux pondérations, leur caractère compensatoire et la fréquence des ex aEquo.

Pour y remédier, Rasmané Pagbelguem a conçu une nouvelle procédure métrique, SRMP (Strict Ranking Metric Procedure), qui permet d'établir un classement collectif unique, strict et sans ex aEquo en minimisant les désaccords entre les préférences des décideurs. Cette méthode respecte des principes fondamentaux tels que l'anonymat, la neutralité et le principe de Pareto. Le doctorant a également développé VIKOR-METRIC, une méthode hybride associant la procédure SRMP à la méthode internationale VIKOR. Implémentés en langage Python, ces nouveaux algorithmes améliorent la discrimination entre les alternatives tout en limitant les effets compensatoires des approches traditionnelles. L

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es innovations proposées ont été validées à travers plusieurs expérimentations, notamment sur les données du jugement majoritaire des élections présidentielles françaises de 2007 et 2012, ainsi que sur des cas de sélection de partenaires et de robots industriels. Les résultats mettent en évidence une amélioration de la stabilité et de la robustesse des classements. Le Président de jury, Pr Blaise Somé, directeur de l'Ecole doctorale Sciences et Techniques de l'Université Aube Nouvelle de Ouagadougou, a salué une contribution scientifique majeure au développement de la recherche opérationnelle.

La directrice de thèse, Dr Zoïnabo Sawadogo, de l'Université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, a mis en avant la rigueur, la persévérance et l'esprit d'innovation du candidat, souhaitant une valorisation rapide de ses résultats. Les rapporteurs, Pr Adama Coulibaly de l'Université Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire et Dr Elysée Gouba, de l'Université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou ainsi que Pr Francis Bassono, de l'Université Joseph-Ki-Zerbo de Ouagadougou, membre du jury, ont unanimement reconnu la qualité scientifique, l'originalité des méthodes développées et la maîtrise du sujet par le candidat.

Au-delà de son intérêt académique, cette thèse ouvre des perspectives pour la gouvernance publique, la planification du développement, la gestion des entreprises, la santé, les transports, l'environnement, l'intelligence artificielle et l'allocation des ressources. Selon l'impétrant, la méthode SRMP est une nouvelle méthode de vote très efficace qui résiste mieux à la manipulation et à la corruption électorale. C'est une approche intéressante pour les pays comme le Burkina Faso. Pour des élections à moindre coût et des résultats qui seront moins contestables. En distinguant Rasmané Pagbelguem de la mention « Très honorable avec les félicitations du jury », le jury a consacré une recherche qui renforce le rôle des mathématiques appliquées comme outil d'aide à des décisions collectives plus équitables, consensuelles et robustes.