Tunisie: Accidents de la route au pays - Plus de 740 décès depuis janvier, appel à renforcer la prévention

Tunis — Plus de 740 personnes ont perdu la vie sur les routes tunisiennes depuis le début de l'année 2026, un bilan jugé alarmant par les acteurs de la sécurité routière, qui appellent les pouvoirs publics et les entreprises à renforcer les politiques de prévention face à un phénomène qualifié de "terrorisme routier. Cet appel a été lancé, vendredi, à Tunis, à l'occasion du lancement du "Prix de l'institution la plus engagée en faveur de la sécurité routière", organisé par l'Association tunisienne de la sécurité routière.

Le président de l'Association tunisienne de la sécurité routière, Bilal Lounifi, a indiqué que les accidents de la circulation ont, aussi, fait des milliers de blessés depuis le début de l'année, estimant que ces chiffres imposaient de placer la sécurité routière au cœur de la gouvernance des institutions.

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée au siège du bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis, en présence de plusieurs ambassadeurs de pays arabes, de la présidente de l'Union arabe de la sécurité routière et de représentants de l'OMS, il a souligné que l'investissement dans la prévention des accidents constitue avant tout un investissement dans le capital humain. Il a plaidé pour la mise en place d'un système de mobilité et de transport plus adapté aux évolutions actuelles afin de mieux protéger les usagers de la route.

De son côté, la responsable du programme des urgences à l'OMS, Kaouther Laâjili, a rappelé que les accidents de la circulation provoquent chaque année 1,1 million de décès dans le monde, soit près de 3.000 morts par jour, faisant de ce fléau l'une des principales causes de mortalité et un frein au développement de nombreux pays.

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Elle a appelé à dépasser le simple constat statistique en mettant en oeuvre les mesures de prévention nécessaires pour sauver des milliers de vies. Elle a, dans ce sens, exhorté les entreprises publiques et privées à investir davantage dans la sécurité routière et dans leurs ressources humaines, à travers le renforcement des programmes de prévention et l'élaboration de stratégies efficaces visant à réduire durablement le nombre d'accidents.

Pour sa part, la présidente de l'Union arabe pour la sécurité routière, Lina Izzat Chabib, a indiqué que le Moyen-Orient concentre 11 % des accidents de la route recensés dans le monde, soit le deuxième taux le plus élevé parmi les régions du globe.

Elle a insisté sur le rôle des entreprises dans la protection de leurs employés, notamment en mettant à leur disposition des moyens de transport sûrs et en s'inspirant des expériences internationales ayant permis de réduire significativement la mortalité routière. Elle a, en outre, plaidé pour la valorisation des expériences réussies.

La cheffe de cabinet du ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Afef Tayari, a, pour sa part, souligné que la préservation du capital humain constitue un enjeu majeur pour la Tunisie. La sécurité routière, a-t-elle affirmé, ne relève pas uniquement d'une approche technique, mais représente un investissement essentiel dans la protection des personnes.

La cérémonie a été marquée par la signature d'une convention de partenariat entre l'Association tunisienne de la sécurité routière et plusieurs institutions nationales.

Plusieurs entreprises ont, également, été distinguées pour leur engagement en faveur de la sécurité routière, notamment la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), Tunisie Autoroutes, Al Buhaira Invest et la Société régionale de transport de Bizerte.