Afrique de l'Ouest: Sénégal - Le Trésor Public lève 71,500 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue d'assurer le financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale des Financements et de la Dette (DGFD) a levé ce vendredi 31 juillet 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 71,500 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGFD avait mis en adjudication un montant de 65 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 82,982 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 127,67%.

Le montant des soumissions retenu est de 71,500 milliards FCFA et celui rejeté 11,482 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 86,16%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,65% pour les bons, 7,95% pour les obligations de 3 ans et 8,17% pour celles de 5 ans.

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La DGFD s'est engagée à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 1er août 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 3 août 2029 pour les titres de 3 ans et au 3 août 2031 pour celles de 5 ans.

La DGFD s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans, et ce dès la fin de la première année.