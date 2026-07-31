Addis Ababa — Les dirigeants de la faction radicale du TPLF, dont le président Debretsion Gebremichael, battent le tambour de la guerre, encourageant, attisant et mobilisant activement le soutien de la population en faveur d'une confrontation militaire avec le gouvernement fédéral éthiopien.

Les principaux dirigeants du groupe ont organisé une série de forums publics dans toute la région du Tigray, incitant la population à se préparer à une « guerre inévitable ».

En revanche, d'anciens dirigeants du TPLF dotés d'un esprit lucide, comme le premier administrateur intérimaire du Tigray, Getachew Reda, ont fermement condamné la campagne destructrice que cette faction alimente dans la région.

Dans une récente interview, l'ancien administrateur en chef du Tigray, Gebru Asrat, a révélé que le TPLF, désormais interdit, servait de cheval de Troie aux forces anti-éthiopiennes.

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Il a souligné que cette faction servait les intérêts d'acteurs extérieurs, notamment le régime érythréen et d'autres, qui cherchent à déstabiliser l'Éthiopie.

Gebru a insisté sur le fait que le groupe continue de collaborer avec des acteurs étrangers sur des questions qui, en vertu de l'accord de Pretoria, relèvent du mandat constitutionnel du gouvernement fédéral éthiopien.

Il a en outre révélé que cette faction avait conservé des armes lourdes et renforcé ses structures militaires au lieu de mener à bien le processus de désarmement convenu.

Dans une interview similaire, le professeur Kindeya Gebrehiwot, chef du secrétariat du cabinet de l'administration régionale provisoire du Tigray, a déclaré que la clique criminelle du TPLF suivait une ligne de conduite susceptible de replonger le Tigré dans un cycle dévastateur de conflits.

Mettant en garde contre les tentatives de déstabilisation venues de l'extérieur, il a fait part de ses inquiétudes concernant les efforts visant à nouer des alliances avec des acteurs hostiles à la paix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Éthiopie.

Faisant référence à la soi-disant alliance de Tsimdo, le professeur Kindeya a déclaré que certains acteurs encourageaient des arrangements visant à exacerber les tensions et à saper la stabilité de l'Éthiopie.

Il a souligné que tout effort visant à raviver le conflit devait être rejeté sans équivoque par toutes les parties prenantes engagées en faveur de la paix régionale.

« Il doit y avoir une paix durable dans la région », a-t-il déclaré. « Nous devons condamner fermement ces alliances contre nature. Ayant été témoin direct de la dernière guerre, je connais les immenses souffrances que ce conflit a infligées au Tigray. »

À l'heure actuelle, des personnalités politiques éthiopiennes et d'anciens responsables du TPLF font écho à ces mêmes préoccupations.

Ils soulignent avec force la nécessité d'empêcher une nouvelle guerre catastrophique grâce à une vigilance internationale soutenue, à un engagement diplomatique ferme et à un soutien sans équivoque en faveur d'un dialogue politique pacifique.

Avant tout, ils appellent à exercer une pression internationale résolue contre le TPLF belliqueux. À cet égard, un analyste politique a déclaré à l'ENA que « la pression internationale sur le TPLF, désormais dissous, doit se poursuivre car la paix n'est pas encore assurée et parce que prévenir la prochaine guerre coûte bien moins cher que d'y faire face ».

En cette période critique, des personnalités politiques éthiopiennes et d'anciens responsables du TPLF dotés d'un esprit rationnel font écho à ces mêmes préoccupations, affirmant que pour éviter une nouvelle catastrophe, il faudra un engagement diplomatique soutenu et un soutien sans équivoque en faveur d'un dialogue politique pacifique.

Ils soutiennent que la pression internationale croissante exercée sur le TPLF, désormais dissous, ne doit pas être considérée comme une mesure symbolique, mais comme une mesure préventive.

« La pression internationale sur le TPLF, désormais dissous, doit se poursuivre, précisément parce que la paix n'est pas encore assurée et parce que prévenir la prochaine guerre coûte bien moins cher que d'y faire face », a confirmé un autre analyste politique.