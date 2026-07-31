Afrique: Le dialogue s'affirme comme la meilleure voie pour résoudre les différends sur le continent

Addis Ababa — Les mécanismes de dialogue et de concertation s'affirment de plus en plus comme les principaux instruments de prévention et de résolution des conflits en Afrique.

À l'occasion de la 49e Session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, qui s'est tenue à Addis-Abeba, plusieurs responsables africains ont réaffirmé que la paix durable passe par le dialogue, une approche illustrée à la fois par la mise en oeuvre du règlement du différend frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale et par le Dialogue national actuellement encours en Éthiopie.

Alors que les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union africaine se sont réunis au siège de l'organisation continentale pour examiner les principales priorités de l'Agenda 2063, un message commun s'est dégagé des échanges : les défis du continent doivent être relevés par des solutions fondées sur le dialogue, la médiation, le respect des institutions et la coopération entre les États africains.

Qu'il s'agisse de différends entre États ou de défis internes, plusieurs initiatives engagées à travers le continent témoignent d'une volonté croissante de privilégier la négociation et le consensus afin de consolider une paix durable.

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C'est dans cet esprit que Dieudonné Aba'a Owono, président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise et président de la Commission nationale chargée de la mise en œuvre du différend frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale, a souligné l'importance du dialogue dans un entretien accordé à l'Agence de nouvelles éthiopienne (ENA).

Présent à Addis-Abeba en marge de la 49e Session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, il a indiqué que sa mission consiste à signer un accord préalable destiné à définir les modalités de mise en œuvre de l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) le 19 mai 2025 concernant le différend frontalier opposant le Gabon et la Guinée équatoriale.

Selon lui, si la décision de la Cour constitue une étape majeure, son application effective dépend avant tout de la volonté des deux États de poursuivre le dialogue.

« Les pays africains doivent se mettre ensemble pour régler leurs différends. Un conflit frontalier se résout par la négociation, le dialogue, la bonne foi et la sagesse », a-t-il déclaré.

Le responsable gabonais a expliqué que les deux pays ont mis en place un mécanisme conjoint destiné à appliquer la décision de la Cour internationale de Justice dans un esprit de paix, de concertation et de respect mutuel. Il a également souligné que les commissions bilatérales, les consultations régulières entre les gouvernements et les orientations données par les chefs d'Etat permettent de maintenir la coopération, y compris lorsque les différends concernent des zones riches en ressources naturelles.

Cette approche trouve un écho particulier en Éthiopie, où le Dialogue national incarne la volonté de résoudre les défis nationaux par des moyens pacifiques et inclusifs. Lancé afin de favoriser la réconciliation, renforcer l'unité nationale et bâtir un consensus sur les grandes questions d'intérêt commun, ce processus offre aux Éthiopiens un cadre propice à l'expression des différentes opinions dans un climat d'écoute, de confiance et de respect mutuel.

La Conférence du Dialogue national, actuellement en cours, constitue une étape majeure de ce processus. Elle réunit des représentants issus de diverses régions, communautés, institutions, organisations politiques, religieuses et de la société civile afin d'examiner les questions d'intérêt national dans un esprit de dialogue et de recherche du consensus. À travers cette plateforme, les Éthiopiens démontrent leur volonté de résoudre leurs différends par la concertation plutôt que par la confrontation, consolidant ainsi les bases d'une paix durable, d'une cohésion nationale renforcée et d'un avenir partagé.

L'expérience éthiopienne, tout comme les efforts entrepris par le Gabon et la Guinée équatoriale pour mettre en œuvre une décision de justice par le dialogue, illustre une même conviction : les défis africains trouvent des réponses plus durables lorsque les solutions sont portées par les Africains eux-mêmes, dans le respect des institutions, de la souveraineté des États et de la recherche du consensus.

Au-delà de ces deux expériences, le message porté à Addis-Abeba est celui d'une Afrique qui renforce progressivement sa capacité à prévenir les conflits, à consolider la paix et à promouvoir une gouvernance fondée sur le dialogue. À travers les mécanismes de l'Union africaine et les initiatives nationales, le continent affirme avec une conviction renouvelée que les « Solutions africaines aux problèmes africains » ne constituent pas seulement un principe politique, mais une réalité qui se traduit progressivement en actions concrètes au service de la paix, de la stabilité et de l'intégration africaine.