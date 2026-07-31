Afrique: Les Premières Dames africaines encouragent la plantation d'arbres à Luanda

Luanda — Jeudi dernier, Les Premières Dames africaines ont planté jeudi, des arbres dans le jardin Nova Marginal, à Luanda, dans une action visant à encourager la plantation d'arbres, à lutter contre le changement climatique et à promouvoir l'éducation à l'environnement.

Cette initiative, menée par l'Organisation des Premières Dames africaines pour le développement (OAFLAD), a pour objectif de sensibiliser la population à l'importance de la préservation de l'environnement, en soulignant le rôle des arbres dans la production d'oxygène et l'amélioration de la santé publique.

Lors de cette activité, les Premières Dames ont sensibilisé les communautés à la nécessité du respect de la nature, de la protection de la biodiversité et de l'adoption de pratiques durables.

Ce geste symbolique a également permis de réaffirmer l'importance de la protection de l'environnement et l'engagement en faveur du développement durable et de la préservation des ressources naturelles pour les générations futures.

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Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre le changement climatique et de promotion d'un environnement sain, réaffirmant ainsi l'engagement de l'Angola en faveur de la conservation de la biodiversité et du développement durable.

Elle s'encadre dans le programme de lancement de la campagne continentale « Renforcer la résilience des femmes et des filles, climat, conflits et avenir durable », une initiative de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, en sa qualité de vice-présidente de l'Organisation des Premières dames africaines pour le développement (OAFLAD).

Créée en 2002, l'OAFLAD rassemble les Premières dames africaines et oeuvre dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la lutte contre les violences sexistes et l'autonomisation économique, afin de contribuer au développement durable du continent.