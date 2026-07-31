Afrique: Téte António souligne l'excellence des relations Angola-Maroc

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a souligné l'excellence des relations entre l'Angola et le Maroc et a plaidé pour un renforcement de la coopération économique ainsi que pour une diversification du partenariat entre les deux pays.

Le gouvernant a tenu ces propos jeudi, à Luanda, lors de la cérémonie commémorant le 27e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohammed VI.

Selon Téte António, les relations entre les deux pays doivent continuer à se renforcer, notamment en matière de coopération économique.

Le ministre a indiqué que le Maroc souhaite établir et renforcer ses relations économiques avec d'autres pays africains, soulignant qu'il fait partie de la même famille continentale, l'Union africaine, au même titre que l'Angola.

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Téte António a également rappelé que les relations entre les deux pays remontent à la période précédant leurs indépendances respectives, rappelant les liens de coopération et de solidarité qui existaient entre les précurseurs des mouvements de libération.

« Avant notre indépendance, nous avions une coopération étroite et des relations institutionnelles très solides », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la coopération bilatérale englobe désormais de nouveaux aspects, avec un accent accru sur le développement.

Parmi les secteurs d'intérêt commun, il a mis en avant l'éducation et l'agriculture, domaines également évoqués par l'ambassadrice du Royaume du Maroc en Angola.

La cérémonie commémorant le 27e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohammed VI a réuni des membres du corps diplomatique, des représentants de différentes institutions angolaises et des invités.