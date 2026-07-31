Angola: Le PROPRIV génère 1,58 mil milliard de kwanzas

Luanda — Le Programme de privatisation (PROPRIV) a généré à ce jour environ 1,58 mil milliard de kwanzas, grâce à la vente de divers actifs de l'État entre 2023 et 2026, selon le président du conseil d'administration de l'Institut de gestion des actifs et des holdings de l'État (IGAPE), Álvaro Fernão.

Lors d'une déclaration à la presse, à l'issue de la réunion de la Commission interministérielle nationale pour la mise en oeuvre de ce programme (CNI-PROPRIV), présidée par José de Lima Massano, ministre d'État à la Coordination économique, M. Fernão a souligné que plus de sept mille emplois directs ont été créés à ce jour.

Malgré un taux de défauts contractuels d'environ 12 %, Álvaro Fernão a précisé que ces emplois concernent les unités de production vendues ainsi que les entreprises privatisées.

Concernant le montant atteint, il a expliqué qu'au début de l'année, ce montant était évalué à 1 200 milliards de kwanzas, mais qu'avec la vente de 15 % des actions de l'UNITEL, une opération d'une valeur d'environ 300 milliards de kwanzas, la valeur contractuelle a atteint 1 580 milliards de kwanzas (un dollar égal 912,42 Kz).

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Selon le président du conseil d'administration, le programme comprend actuellement 130 actifs, dont 121 déjà été privatisés, la dernière opération étant l'entrée en bourse de l'Unitel.

« Nous travaillons actuellement à la révision des contrats et nous espérons pouvoir, dans les prochaines semaines, ramener le taux de défaut à moins de 3 % », a-t-il déclaré.

Il a évoqué les actions de la Standard Bank, dont l'opération devrait avoir lieu dans les 90 prochains jours, suivies d'une participation minoritaire de 1,4 % dans la BCA, Angola Telecom, Nova Cimangola et les autres actifs figurant sur la liste du Programme de privatisation, comme étant les prochains à être privatisés.

Concernant la Standard Bank, il a indiqué que le prospectus de l'opération était en cours de finalisation, après quoi il serait soumis aux autorités de régulation pour approbation, réaffirmant la prévision de privatiser 10 % du capital en bourse et 24 % par l'intermédiaire d'un partenaire stratégique, conformément à un décret présidentiel.

Selon le dirigeant, le programme PROPRIV a contribué au dynamisme du marché boursier angolais.

La réunion de la Commission nationale interministérielle pour la mise en oeuvre du Programme de privatisation a rassemblé des représentants de divers départements ministériels et entités publiques impliqués dans la mise en oeuvre du PROPRIV.

Cette session visait à dresser un bilan de l'état d'avancement du Programme de privatisation, à analyser les principaux défis du processus et à évaluer les mesures nécessaires pour garantir la réalisation des objectifs fixés.

À ce jour, le PROPRIV a privatisé 121 des 130 actifs inscrits à ce programme. Depuis son lancement, il a été mis en oeuvre en deux cycles de programmation : le premier entre 2019 et 2022 et le second entre 2023 et 2026.