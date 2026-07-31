Angola: Le Président João Lourenço invité à effectuer une visite en Gambie

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a été invité jeudi par son homologue gambien, Adama Barrow, à effectuer une visite officielle en Gambie, à une date qui sera fixée d'un commun accord entre les deux États.

L'invitation a été transmise par le ministre gambien des Affaires étrangères et envoyé spécial du Président Adama Barrow, Sering Modou Njie, lors d'une audience accordée par le chef de l'État angolais, au cours de laquelle il lui a remis un message de son homologue.

Selon le ministre gambien, ce message porte sur des questions d'intérêt commun et exprime l'amitié, la paix et la fraternité qui unissent les deux pays.

« Il s'agit d'un message d'amitié, de paix et de fraternité », a déclaré Sering Modou Njie, précisant que la visite de João Lourenço en Gambie sera arrêtée en concertation entre les diplomaties des deux pays.

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Relations bilatérales

Le ministre gambien des Affaires étrangères a qualifié d'« excellentes » les relations entre l'Angola et la Gambie, mettant en avant la coopération et le soutien mutuel aux niveaux régional et continental.

Sering Modou Njie a également salué le rôle des Présidents Adama Barrow et João Lourenço dans le renforcement de la coopération bilatérale et a exprimé la volonté de Banjul d'approfondir davantage les liens existants.

« Nous envisageons également de signer de nouveaux instruments de coopération entre nos deux pays », a-t-il déclaré.

Le ministre gambien a remercié le Président João Lourenço pour l'audience qui lui a été accordée, ainsi que les autorités angolaises pour l'accueil et l'hospitalité dont il a bénéficié durant son séjour en Angola.

Sering Modou Njie a particulièrement salué l'appui du ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, ainsi que les dispositions prises par les autorités angolaises qui, selon lui, ont rendu sa visite en Angola « particulièrement mémorable ».

L'Angola et la Gambie entretiennent des relations d'amitié et de coopération fondées sur le dialogue politique et la concertation sur les questions d'intérêt commun, avec des échanges réguliers entre les deux pays.

À l'échelle continentale, Luanda et Banjul coopèrent dans le cadre de l'Union africaine, notamment sur les questions relatives à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement de l'Afrique.

Cette concertation s'étend également au niveau multilatéral, les deux pays plaidant en faveur d'un renforcement de la coopération africaine et du dialogue pour faire face aux défis auxquels le continent est confronté.