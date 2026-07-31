Angola: Ana Dias Lourenço considère la paix comme essentielle à la résilience des femmes

Luanda — La Première dame de la République de l'Angola, Ana Dias Lourenço, a déclaré ce jeudi à Luanda que la paix a créé les conditions propices à la reconstruction nationale, à la consolidation de l'État de droit et à l'élargissement des droits des femmes en Angola.

S'exprimant lors du lancement de la campagne continentale « Renforcer la résilience des femmes et des filles: climat, conflits et avenirs durables », Ana Dias Lourenço, qui promeut cette initiative en tant que vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement (OPDAD), a souligné que les projets de développement du pays n'ont été rendus possibles que grâce à la paix instaurée il y a 24 ans.

Selon la Première Dame, la paix a constitué une réalisation historique ayant mis fin à une longue période de souffrance et redonné espoir, dignité et confiance en l'avenir au peuple angolais, revêtant une importance particulière pour les femmes.

Elle a souligné que, dans les contextes de conflit armé, les femmes subissent de manière disproportionnée les conséquences de la guerre, étant davantage exposées à des situations de vulnérabilité et à des violations de leurs droits fondamentaux.

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Ana Dias Lourenço a affirmé que la paix a créé les conditions indispensables à la mise en oeuvre de politiques publiques structurelles, à l'amélioration progressive des conditions de vie de la population et à la promotion des droits des femmes, favorisant ainsi une participation accrue et l'égalité des chances dans le processus de développement.

« La paix ne consiste pas simplement à faire taire les armes ; elle se construit par le dialogue et l'unité », a-t-elle souligné.

À ce titre, elle a plaidé pour un renforcement des efforts collectifs en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain, grâce à un dialogue inclusif et à des solutions durables s'attaquant aux causes profondes des conflits.

Dans ce contexte, elle a rappelé la tenue du 2e Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, organisé à Luanda les 9 et 10 juillet sous le haut patronage du Président de la République d'Angola, João Lourenço.

La rencontre, organisée par le Bureau de l'Envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité ainsi que par le Réseau des femmes leaders africaines, a revêtu une importance particulière face à la recrudescence des conflits sur le continent.

Ana Dias Lourenço a souligné que le nombre de conflits en Afrique a presque doublé, passant de 15 en 2003 à 28 en 2026, affectant directement la vie de quelque 169 millions de personnes.

Face à cette situation, elle a appelé au renforcement des initiatives de prévention et de résolution des conflits, afin de bâtir un avenir marqué par une plus grande résilience, le développement et la prospérité pour les populations africaines.

La Première Dame a mis en avant le fait que l'Angola a érigé la paix en culture et en engagement permanent, fondé sur le dialogue, la tolérance, le respect mutuel et une coexistence harmonieuse.

Elle a également évoqué la tenue, cette année à Luanda, de la quatrième édition de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence en Afrique, une initiative conjointe de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et du gouvernement angolais.

Ainsi, elle a réitéré l'invitation du Président de la République adressée aux femmes africaines à participer au forum, leur présence étant essentielle pour promouvoir une culture de la paix, prévenir les conflits et favoriser le dialogue.

Cette initiative, a-t-elle affirmé, témoigne de l'engagement de l'Angola et de l'Afrique en faveur de l'édification de sociétés plus justes, inclusives et durables.

L'OAFLAD, créée en 2002, rassemble les Premières Dames africaines et oeuvre dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la lutte contre la violence fondée sur le genre et l'autonomisation économique, dans le but de contribuer au développement durable du continent.