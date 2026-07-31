Angola: Le tourisme crée plus de 150 000 emplois

Luanda — Plus de 150 000 emplois ont été créés ces dernières années par les secteurs de l'hébergement, de la restauration, des agences de voyages et du tourisme, activités qui ont généré un chiffre d'affaires d'environ 500 milliards de kwanzas, selon le ministre du Tourisme, Márcio Daniel.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 6e édition du Forum de la banque et de l'assurance, organisé jeudi à Luanda par l'Association angolaise des journalistes économiques (AJECO), le ministre a souligné que ces données démontrent que le tourisme constitue un vecteur de transformation économique, valorisant le patrimoine naturel, culturel et historique pour générer des investissements, des entreprises, des emplois, des revenus et des recettes pour le pays.

Il a également considéré ce secteur comme un facteur de transformation pour la croissance économique et le développement social, car il crée des opportunités pour les jeunes, augmente les revenus des familles, favorise l'intégration des petites entreprises et dynamise l'activité économique sur l'ensemble du territoire national.

Après avoir obtenu ces résultats, a-t-il poursuivi, le défi consiste à amplifier l'impact du tourisme et à faire en sorte qu'il profite à un plus grand nombre d'entreprises, de familles et de communautés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Notre ambition n'est pas seulement d'accueillir davantage de visiteurs, mais de faire du tourisme l'un des principaux moteurs de l'emploi des jeunes, du développement local et de la diversification économique en Angola », a-t-il ajouté.

Il a également souligné que l'effet multiplicateur du tourisme pourrait générer jusqu'à 25 000 emplois en Angola.

Selon le ministre, l'expérience en Afrique subsaharienne montre que le secteur touristique peut créer 1,5 million d'emplois supplémentaires dans les domaines connexes, ce qui signifie que l'effet multiplicateur pourrait créer dix mille nouveaux emplois directs.

Ainsi, a-t-il poursuivi, le financement d'un projet crée une demande pour les producteurs agricoles, les transporteurs, les guides, les restaurateurs, les artisans, les groupes culturels et les petites entreprises locales.

D'après Márcio Daniel, c'est ainsi que le tourisme peut contribuer à un développement plus équilibré du territoire national, en attirant les investissements là où se trouvent les atouts et les communautés, et en réduisant ainsi la concentration de l'activité économique dans les principaux centres urbains.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que lorsque les banques et les compagnies d'assurance financent le tourisme, elles investissent dans les chaînes de production, les fournisseurs locaux, les équipements, les solutions numériques, le fonds de roulement et le développement territorial.

Sous le thème « L'importance du tourisme comme facteur de développement économique et social », le Forum bancaire et d'assurance débat de divers sujets, tels que « Le rôle des banques commerciales dans la promotion du secteur touristique national », « L'Observatoire du tourisme en Angola : un instrument d'investissement durable » et « Le rôle de l'assurance comme moteur du tourisme national ».

L'événement annuel de l'AJECO vise à analyser l'évolution, les défis et le développement durable du secteur bancaire et d'assurance national.