Angola: Les exposants jugent la FILDA/2026 positive

Icolo e Bengo ( — Les exposants nationaux et étrangers ayant participé à la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA) ont jugé leur présence au plus grand salon professionnel du pays dimanche comme positive, soulignant la création d'opportunités commerciales, de nouveaux partenariats et les perspectives d'investissement en Angola.

Le salon, qui s'est clôturé dimanche dans la Zone économique spéciale (ZEE), a réuni 2 348 exposants nationaux et internationaux et s'est imposé comme la principale vitrine des capacités productives, commerciales et institutionnelles du pays.

La première participation de l'entreprise Miro Plástico à la FILDA a dépassé les attentes, lui permettant de consolider sa marque sur le marché angolais et de conclure d'importants contrats et ventes, a déclaré la directrice de cette entreprise, Adita Espinosa.

À son tour, le directeur exécutif de FLO-TEK, Arunesh Shukla, a qualifié l'édition de cette année de fructueuse, car elle lui a permis d'établir des contacts avec au moins 250 clients et partenaires, parmi lesquels des entités publiques et privées, renforçant ainsi son réseau commercial et technique.

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Partageant cet avis, le vice-président du groupe d'entreprises chinois CFA, Liu Guiying, a jugé le marché angolais attractif et a souligné l'importance de la présence du Centre de fabrication en Afrique lors de la FILDA 2026.

Selon le dirigeant, ce projet, le premier pôle industriel chinois en Angola, est en construction dans la province d'Icolo e Bengo, sur une vaste superficie, avec une prévision de création de nombreux emplois en Angola et de l'industrialisation et de la production nationale.

De son côté, l'homme d'affaires américain Reginald Rainey, membre du groupe Africa Education Holding, a mis en avant l'excellente organisation de l'événement, qui lui a permis de présenter ses services axés sur l'éducation, l'Angola constituant un marché particulièrement attractif.

La 41e édition de FILDA, qui s'est tenue du 21 au 26 de ce mois, avait pour devise « Innover localement, gagner globalement ».