Angola: FILDA/2026 - 124 interventions des pompiers en six jours

Icolo e Bengo ( — Cent vingt-quatre personnes, âgées de six à soixante ans, ont reçu des soins lors de la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA), qui s'est achevée dimanche dernier dans la Zone économique spéciale (ZEE) de la province d'Icolo e Bengo.

L'information a été communiquée à l'ANGOP par le porte-parole de la Protection civile et des pompiers d'Icolo e Bengo, Juacir Piedade, précisant que parmi les interventions, 120 étaient d'ordre pathologique, notamment des maux de tête, des lésions musculaires, de l'hypertension et des diarrhées aiguës.

Selon le porte-parole, un incendie imminent s'est déclaré dans l'aire de restauration, une fuite de carburant a eu lieu et une personne souffrant de problèmes respiratoires a dû être transportée à l'hôpital.

Cette édition du plus grand salon professionnel du pays a réuni 2 348 exposants nationaux et internationaux issus des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, de l'industrie, de la banque et de l'assurance, de l'agroalimentaire, de la construction et de l'immobilier, de l'énergie et de l'environnement.

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Durant les six jours de l'événement, outre les ventes et le lancement de produits et services, plusieurs accords de coopération ont été signés et des conférences ont été organisées sur divers sujets, notamment la numérisation du commerce international, le développement humain durable, l'industrialisation nationale, l'éducation financière, la fiscalité et la croissance économique locale.

Placer l'événement sous le slogan « Produire et innover localement, gagner à l'international » a confirmé son rôle de plateforme pour la promotion de la production nationale, l'innovation, l'internationalisation des entreprises et l'attraction des investissements en Angola.