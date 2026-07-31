Angola: FILDA 2026 - Un record provisoire de 139 000 visiteurs

Icolo e Bengo ( — La 41e Foire internationale d'Angola (FILDA), qui a débuté le 21 de ce mois dans la province d'Icolo e Bengo, s'est clôturée dimanche dernier avec un record provisoire de 139 000 visiteurs, soit une augmentation de 7,5 % par rapport à l'année dernière.

Cette édition du plus grand salon professionnel du pays, organisé dans la Zone économique spéciale (ZEE), a réuni 2 348 exposants nationaux et internationaux issus des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, de l'industrie, de la banque et de l'assurance, de l'agroalimentaire, du BTP et de l'immobilier, de l'énergie et de l'environnement.

Durant les six jours de l'événement, outre les ventes et le lancement de produits et services, plusieurs accords de coopération ont été signés et des conférences ont été organisées sur divers sujets, notamment la numérisation du commerce international, le développement humain durable, l'industrialisation nationale, l'éducation financière, la fiscalité et la croissance économique locale.

Parmi les autres sujets qui ont dominé les discussions figuraient la promotion de la production nationale, le corridor de Lobito et l'entrepreneuriat des jeunes.

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Hommage

Cette édition a rendu hommage à la province de Huíla, en reconnaissance de son patrimoine historique et culturel et de son importance stratégique pour l'économie nationale.

Cette distinction, une première pour une province, souligne son fort potentiel économique et historique, faisant de Huíla la « province mascotte » de la FILDA 2026.

En tant que province mascotte du plus grand salon professionnel d'Angola, la province invitée d'honneur a bénéficié d'un pavillon spécial et stratégiquement situé pour mettre en valeur son potentiel.

Lion d'or

La compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol a remporté, pour la deuxième année consécutive, le Grand Prix FILDA « Lion d'or ».

Le prix de la « Meilleure participation des entités et institutions publiques » a été décerné à la Banque nationale d'Angola (BNA), qui a également remporté le prix de la « Représentation et identité de marque ».

Le prix de la « Meilleure participation dans les services publics » a été décerné au Ministère de l'Intérieur, celui de la « Meilleure participation dans le commerce et les services » à ICC Angola, et celui de la « Meilleure participation dans les arts graphiques, l'emballage et l'industrie du papier » à Personalize.

Par ailleurs, le prix de la « Meilleure participation dans l'alimentation et les boissons » a été attribué au Groupe Carrinho, celui de la « Meilleure participation dans le génie civil et les travaux publics » au Groupe Boa Vida, et celui de la « Meilleure participation dans le mobilier et la décoration » à Valencia.

Le prix de la « Meilleure participation dans l'assurance » a été remis à l'ENSA, tandis que le prix « Made in Angola » a été décerné à Quintas dos Jugais, celui de la « Participation dans l'agriculture, l'élevage et la pêche » à Ferpinta, et celui de la « Meilleure participation dans la santé, les cosmétiques et le bien-être » à Probeauty.

Dans la catégorie « Énergie et eau », Acquacorp a été récompensée, Euroaustral dans la catégorie « Transport, mobilité et logistique », Vecauto dans la catégorie « Meilleure participation dans le secteur des machines, équipements et véhicules lourds » et Nova Cimangola dans la catégorie « Meilleure participation dans le secteur industriel ».

L'organisation a également décerné le prix de la « Meilleure participation dans le secteur pétrolier, gazier et extractif » à la raffinerie de Cabinda, celui des « Télécommunications et technologies de la communication » à l'Unitel, celui des « Services financiers et incitations à l'investissement » à la BDA, celui de la « Meilleure participation internationale » à la Chine et celui de la « Meilleure participation en matière d'activation de marque » à l'Edeme Angola.

Le groupe Cosal a reçu le prix de la « Participation dans le secteur des véhicules légers et des motocycles », la BAI a été récompensée dans la catégorie « Services bancaires et financiers », Standard Bank pour la « Meilleure participation en matière de technologies environnementales et de développement durable » et la marque Visit Angola pour la « Meilleure participation dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme ».

Placée sous le thème « Produire et innover localement, gagner à l'échelle mondiale », la manifestation a réuni des personnalités de renom, notamment la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, l'ancien vice-président de la République, Bornito de Sousa, et la présidente du Parlement du Cap-Vert, Jamira Ropeffe de Almada.