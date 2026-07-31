Angola: La Première Dame du pays déplore l'impact du changement climatique sur les femmes

Luanda — Le changement climatique, les conflits armés et les crises humanitaires figurent parmi les plus grands défis actuels, avec des conséquences particulièrement graves pour les femmes et les filles, a déclaré jeudi à Luanda la Première Dame du Mozambique.

Gueta Chapo s'exprimait lors de la cérémonie de lancement de la campagne continentale intitulée « Renforcer la résilience des femmes et des filles : climat, conflits et avenirs durables », une initiative menée par la Première Dame de l'Angola, Ana Dias Lourenço, en sa qualité de vice-présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement (OAFLAD).

À cette occasion, la responsable a souligné que les femmes et les filles comptent parmi les principales victimes du changement climatique et de l'instabilité engendrée par les conflits.

Par conséquent, Gueta Chapo a jugé nécessaire que les gouvernements et les partenaires au développement accordent une attention particulière à cette question, notamment au sein des communautés les plus touchées par les phénomènes météorologiques extrêmes et les conflits armés.

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À titre d'exemple, la Première Dame du Mozambique a relevé que dans les régions frappées par la sécheresse et la guerre, ce sont souvent les femmes qui parcourent de longues distances en quête d'eau et de nourriture pour assurer la survie de leur famille, témoignant ainsi de leur résilience face à l'adversité.

Gueta Chapo a également mis en lumière le rôle des femmes africaines en tant qu'entrepreneures et créatrices de richesses, jouant un rôle déterminant dans le développement économique et social de leurs pays.

Selon la Première Dame mozambicaine, cette campagne continentale constitue une opportunité de stimuler les investissements en faveur des femmes et des filles, d'élargir les possibilités de leadership et de créer les conditions d'une participation plus active à la transformation économique et sociale de l'Afrique.

Dans son allocution, elle a désigné l'agriculture comme un moteur clé du développement économique des nations africaines et a souligné le rôle essentiel de l'éducation pour préparer les filles à jouer un rôle actif dans le progrès de leurs communautés et la transformation de leurs pays.

Elle a relevé que le Mozambique fait face à des défis tels que les conflits armés, les cyclones, les inondations et les sécheresses, mais a insisté sur le fait que la réponse à ces épreuves doit reposer sur une vision commune, alignée sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine, visant à bâtir une Afrique pacifique, prospère et inclusive.

La Première Dame a également salué l'engagement des Chefs d'État et de gouvernement africains, en particulier leur soutien politique et financier à la campagne, qu'elle a jugé crucial pour construire un avenir meilleur pour le continent.

« L'avenir de l'Afrique dépend de l'autonomisation des femmes africaines, symboles d'humanité et piliers du développement de nos peuples », a-t-elle déclaré.

Cap-Vert

Lors de la même cérémonie, la Première Dame du Cap-Vert, Débora Carvalho, a plaidé en faveur d'un investissement accru dans l'inclusion des femmes, le considérant comme un levier essentiel pour lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités sociales à travers le continent.

La campagne « Renforcer la résilience des femmes et des filles : climat, conflits et avenirs durables » vise à mobiliser les gouvernements, les partenaires et les communautés afin de renforcer la protection, la participation et l'autonomie des femmes et des filles africaines face au changement climatique, aux conflits et aux crises humanitaires.

Créée en 2002, l'OAFLAD rassemble les Premières Dames africaines et oeuvre dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la lutte contre les violences fondées sur le genre et l'autonomisation économique, avec pour objectif de contribuer au développement durable du continent.