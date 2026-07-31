Angola: Le pays renforce son engagement en faveur de la résilience des femmes et des filles

L'Angola a réaffirmé jeudi, à Luanda, son engagement à bâtir un avenir durable, inclusif et équitable pour les femmes et les filles, dans le cadre de la campagne continentale « Bâtir la résilience ».

Lors du lancement de l'initiative, la Première Dame de la République de l'Angola, Ana Dias Lourenço, a déclaré que cette campagne reflète l'engagement commun des Premières Dames africaines, à travers l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement (OPDAD), à rechercher des solutions durables, inclusives et transformatrices pour le continent.

Selon Ana Dias Lourenço, vice-présidente de l'OPDAD, l'objectif stratégique de la campagne est de favoriser l'adoption et la mise en oeuvre de réponses inclusives, durables et transformatrices, capables de renforcer la résilience, l'autonomie ainsi que la participation pleine et effective des femmes et des filles africaines.

L'initiative vise à garantir le rôle central des femmes et des filles en tant qu'actrices du changement dans la prévention, l'adaptation et la réponse aux défis multidimensionnels qui affectent le développement du continent.

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La Première Dame a affirmé que la campagne devait contribuer à bâtir des sociétés africaines plus résilientes, inclusives et durables grâce à des politiques publiques efficaces, des partenariats stratégiques et des investissements adaptés aux besoins et au potentiel transformateur des femmes et des filles.

« Je soutiens cette campagne, convaincue que le sujet revêt une importance fondamentale, non seulement au regard des défis auxquels nous sommes actuellement confrontés, mais surtout pour bâtir un avenir durable, un avenir meilleur pour les générations à venir », a-t-elle déclaré.

Ana Dias Lourenço a vu dans le lancement de la campagne en Angola une occasion de rassembler les décideurs politiques, les partenaires au développement, le secteur privé, la société civile et les communautés autour d'un agenda commun.

Cette mobilisation devrait déboucher sur des engagements collectifs et des actions concrètes visant à renforcer la résilience des femmes et des filles face aux impacts du changement climatique, des conflits et des crises humanitaires.

La Première Dame a souligné que l'Angola mettait déjà en oeuvre des initiatives conformes aux objectifs de la campagne, notamment dans les domaines de l'adaptation au climat, de la sécurité hydrique et alimentaire, de la paix et de la protection des populations vulnérables.

La responsable a également établi un lien entre cette campagne et les initiatives continentales de promotion de la paix, telles que le 2e Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, tenu à Luanda en juillet, et la prochaine Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence en Afrique.

« C'est grâce à cette implication et à cet engagement collectif du gouvernement et de la société angolaise que nous estimons concrétiser d'ores et déjà les objectifs visés par la campagne "Bâtir la résilience" », a-t-elle déclaré.

Ana Dias Lourenço a ainsi réaffirmé l'engagement de l'Angola envers cette campagne nationale, placée sous le thème « Renforcer la résilience et assurer la durabilité pour l'avenir grâce à une participation inclusive » qui vise à renforcer la protection et l'autonomisation des femmes et des filles africaines.

L'OAFLAD, créée en 2002, rassemble les Premières Dames africaines et intervient dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la lutte contre la violence fondée sur le genre et l'autonomisation économique, avec pour objectif de contribuer au développement durable du continent.