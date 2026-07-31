Angola: Les FAA renforcent la protection des secrets militaires face aux cybermenaces

Huambo — Le chef d'état-major adjoint chargé des Opérations et du Développement des Forces armées angolaises (FAA), le général Jaime Manuel Pombo Vilinga, a préconisé jeudi à Huambo le renforcement de la protection des secrets militaires face aux cyberattaques.

Le général s'exprimait lors de l'ouverture de la 12e réunion méthodologique et de bilan de la Direction des opérations secrètes des troupes de l'état-major général des FAA, représentant le chef d'état-major général, le général d'armée aérienne Altino Carlos José dos Santos.

Il a déclaré que le contexte international actuel, marqué par la transformation numérique, l'espionnage technologique, les cyberattaques et la circulation rapide de l'information sur les plateformes numériques, exige une capacité accrue à protéger les systèmes critiques et les informations sensibles.

Selon le responsable, le champ de bataille moderne s'étend au-delà des domaines terrestre, aérien et maritime pour englober le cyberespace, le spectre électromagnétique et le domaine informationnel, où la supériorité stratégique dépend de la capacité à préserver les données essentielles à la défense nationale.

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Il a souligné que la Direction des troupes secrètes (Direcção Oculta das Tropas) constitue un pilier de la sécurité institutionnelle des FAA, car elle garantit la protection des informations classifiées, la sécurité des communications, le contrôle des matériels sensibles ainsi que la préservation des secrets militaires et d'État.

Le responsable a mis en exergue la nécessité de renforcer les capacités humaines et technologiques, notant qu'aucune technologie ne saurait se substituer au discernement, à la discipline, au caractère et à la loyauté du personnel chargé de protéger les informations stratégiques de l'État.

Par conséquent, il a exhorté les participants à se conformer strictement aux directives énoncées dans la Directive n° 005/CEMGFAA, notamment en ce qui concerne la formation à l'utilisation des équipements de sécurité de l'information, la formation du personnel manipulant des secrets militaires et d'État, la préparation de spécialistes pour la 6e Direction et le soutien technique aux services compétents au sein des diverses unités militaires.

Le général Jaime Vilinga a insisté sur le fait qu'une faille de sécurité pourrait compromettre les opérations, mettre des vies en péril, nuire aux capacités militaires et entraîner des conséquences néfastes pour la défense nationale.

De son côté, le commandant de la Région militaire centrale, le lieutenant-général Simão Carlitos Wala, a déclaré que cette initiative témoigne de l'engagement constant du Haut Commandement en faveur de l'excellence, du partage des connaissances et de l'amélioration continue des activités menées par les directions de la sécurité des FAA, le tout visant l'exécution efficace des missions confiées par l'autorité supérieure.

Le lieutenant-général Wala a noté que la Région militaire centrale, qui englobe les provinces de Benguela, Bié, Cuanza-Sul et Huambo (où se situe le Quartier général), ainsi que les parties nord de certaines municipalités de Huíla, est engagée dans la préparation d'activités opérationnelles, éducatives et patriotiques. L'objectif est d'améliorer la préparation des troupes et l'exécution des missions confiées par le Haut Commandement.

La réunion se déroule jusqu'à vendredi sur le thème « Perfectionnement des méthodes de protection des secrets militaires et d'État ». Ses objectifs sont d'évaluer les activités menées durant l'année d'entraînement militaire 2025/2026, d'identifier les difficultés et de définir les plans d'action pour la période 2026/2027.

La 12e réunion méthodologique et d'évaluation de la Direction de la sécurité des troupes des Forces Armées Angolaises réunit des officiers et des spécialistes sectoriels afin d'harmoniser la doctrine, de partager les expériences et d'améliorer les méthodes de protection des informations militaires.