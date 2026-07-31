Angola: Le Ministère de l'Intérieur lance la campagne « Ma patrie, mon engagement » à Bengo

Caxito — Une campagne nationale intitulée « Ma patrie, mon engagement » a été lancée ce jeudi dans la province de Bengo par le Ministère de l'Intérieur, afin de renforcer les valeurs patriotiques, l'éthique et l'intégrité de son personnel.

Le renforcement de l'éducation patriotique et la consolidation d'une culture institutionnelle fondée sur la discipline, l'intégrité, le respect de la légalité et la défense des intérêts supérieurs de la Nation figurent parmi les idéaux fondamentaux de cette campagne.

Lors de l'événement, l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur, Rui de Oliveira Gomes, représentant le ministre de l'Intérieur Manuel Homem, a souligné que cette campagne reflète un engagement renouvelé envers l'élévation morale des effectifs.

De son côté, le directeur provincial du Service de migration et des étrangers à Bengo, Paulo Jorge da Costa, a déclaré que cette initiative sensibiliserait davantage le personnel à l'importance de protéger le patrimoine national et de rejeter les comportements nuisibles aux intérêts de la patrie.

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La campagne « Ma patrie, mon engagement » sera déployée à l'échelle nationale dans le cadre des efforts du ministère de l'Intérieur visant à renforcer l'éthique, le patriotisme et l'excellence institutionnelle.

Cette campagne s'inscrit dans le programme « Engagement et Valeur : une voie vers l'excellence institutionnelle », lancé en 2025, qui constitue une réponse structurée aux défis identifiés. Elle vise à transformer les pratiques institutionnelles grâce à des actions intégrées et durables destinées à renforcer les valeurs éthiques, morales et patriotiques, tout en favorisant la discipline, la cohésion institutionnelle et la confiance du public envers les structures et les opérations du ministère.

Parmi les participants figuraient des membres des conseils consultatifs de la délégation provinciale du Ministère de l'Intérieur et du Commandement provincial de la police nationale à Bengo, ainsi que des délégués et commandants municipaux, des chefs des opérations et des responsables de l'éducation patriotique.