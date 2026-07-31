Angola: Les passagers de la TAAG bénéficient désormais de forfaits de données mobiles internationaux

Luanda — Grâce à un partenariat avec la société technologique Kolet, spécialisée dans les services eSIM, les passagers de la TAAG - Angola Airlines peuvent désormais profiter de forfaits de données mobiles internationaux dans plus de 190 destinations.

Cette initiative, déjà en vigueur, permet aux clients d'acheter des forfaits de données entièrement en ligne, sans avoir à remplacer leur carte SIM physique, et leur garantit un accès internet immédiat dès leur arrivée à destination.

Selon un communiqué de presse de la compagnie aérienne, parvenu ce jeudi à l'ANGOP, la solution est dans un premier temps communiquée aux passagers via des messages de pré-embarquement envoyés par SMS et e-mail, couvrant tous les marchés de la compagnie, à l'exception de l'Angola.

Par la suite, le service sera intégré aux plateformes d'enregistrement en ligne et de gestion de réservation, rendant ainsi le processus d'achat plus accessible et intuitif tout au long du parcours client.

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Selon la TAAG, ce partenariat s'inscrit dans sa stratégie de développement des revenus annexes par la fourniture de services complémentaires qui enrichissent l'expérience passager et contribuent à diversifier les sources de revenus de l'entreprise.

La compagnie aérienne affirme que cette nouvelle solution répond aux besoins des voyageurs internationaux, leur permettant d'activer un forfait de données avant le début de leur voyage.

Ils bénéficient ainsi d'une connectivité immédiate dès leur arrivée et profitent d'un plus grand confort, d'une plus grande flexibilité et d'une tranquillité d'esprit accrue tout au long de leur séjour.

Dans un premier temps, l'objectif est de proposer ce service à tous les passagers et d'en encourager l'utilisation.

Une adoption croissante est attendue, notamment parmi les clients voyageant vers des destinations internationales et recherchant des solutions d'accès à Internet pratiques, économiques et sécurisées.

La performance de ce partenariat sera suivie grâce à des indicateurs tels que le taux de conversion, le nombre d'activations et les revenus générés, permettant ainsi d'évaluer l'impact de l'initiative et d'identifier les pistes d'optimisation.

Kolet est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions de connectivité mobile utilisant la technologie eSIM.

Présente dans plus de 190 destinations, elle s'appuie sur un réseau international d'opérateurs mobiles.

L'entreprise collabore avec diverses organisations du secteur du voyage, notamment des compagnies aériennes internationales, et intègre ses services dans des écosystèmes numériques afin d'améliorer l'expérience des passagers.

Avec cette initiative, la TAAG réaffirme son engagement en faveur de l'innovation, de la transformation numérique et de l'amélioration continue de l'expérience client, s'adaptant ainsi aux nouvelles tendances de la mobilité et consolidant sa position de compagnie aérienne moderne centrée sur les besoins des passagers.