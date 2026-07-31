Angola: Le Brent ouvre à 87,54 dollars le baril

30 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/SB

Luanda — Le pétrole brut Brent, pour livraison en octobre, a débuté ses échanges ce jeudi à 87,54 dollars le baril, après avoir clôturé la séance précédente à 88,09 dollars.

Le prix du pétrole de référence sur le marché angolais a légèrement baissé ce jeudi, les investisseurs analysant l'avertissement du président américain Donald Trump concernant une possible nouvelle action militaire contre l'Iran et les signes de resserrement de l'offre de pétrole brut.

Mercredi, le pétrole brut de la mer du Nord s'est négocié en territoire positif, alimenté par la résurgence des craintes de perturbation de l'approvisionnement après les tirs de missiles balistiques iraniens vers les forces américaines au Moyen-Orient.

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