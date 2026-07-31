Burkina Faso: Ouagadougou et N'Djamena unissent leurs forces face au défi sécuritaire

Face à la persistance de la menace terroriste dans la sous-région, le Burkina Faso et le Tchad entendent franchir une nouvelle étape dans le renforcement de leur partenariat stratégique. Lors d'une audience accordée ce jeudi 30 juillet 2026 à Ouagadougou par le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, à une délégation d'experts tchadiens, les deux nations ont réaffirmé leur volonté d'harmoniser leurs politiques de défense. Une initiative conjointe destinée à structurer une réponse plus efficace et coordonnée face aux périls sécuritaires communs.

Les concertations menées dans la capitale burkinabè s'inscrivent directement dans le cadre des préparatifs de la prochaine session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays. La délégation tchadienne, conduite par le commissaire divisionnaire de police Mahamat Ibrahim Man Man, directeur des Ressources humaines, financières, du matériel et de la logistique au ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, s'est attelée à poser les jalons d'un partenariat technique et opérationnel plus étroit.

Cette dynamique fait suite aux consultations diplomatiques bilatérales engagées pour réactiver les travaux de cette instance conjointe. Comme l'a rapporté l'agence de presse Apanews, les discussions ont principalement porté sur la formalisation de mécanismes d'entraide sécuritaire. Citant le conseiller juridique du ministère tchadien, Mbaï-Naïssem Isaac Chamir, les deux parties prévoient de densifier le cadre d'échange stratégique afin de faire face à une menace transnationale nécessitant une mutualisation accrue des moyens.

Au-delà des orientations politiques, cette feuille de route opérationnelle met l'accent sur le partage d'expériences du terrain, la transmission d'expertises sectorielles et l'échange de bonnes pratiques entre les forces de sécurité des deux États. Les autorités des deux nations ont rappelé que cette coopération bilatérale renforcée s'exécutera dans le strict respect de la souveraineté de chaque pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les représentants tchadiens se sont félicités de la convergence de vues observée à Ouagadougou et de la qualité de l'accueil réservé par les autorités hôtes. En amorce de la prochaine Commission mixte, cette rencontre traduit la volonté partagée des deux gouvernements de bâtir un axe sécuritaire durable, capable de protéger les populations et de stabiliser les zones exposées.