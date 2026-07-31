Ile Maurice: Para-athlétisme - Noemi Alphonse médaillée d'argent sur le 1 500 m T54

31 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Noemi Alphonse ajoute une nouvelle médaille à son palmarès déjà bien garni. Ce vendredi à Glasgow, à l'occasion de la cinquième journée des épreuves de para-athlétisme des Jeux du Commonwealth, la Mauricienne a décroché la médaille d'argent sur le 1 500 m T54.

La para-athlète a couvert la distance en 3 min 32 s 98, terminant à la deuxième place du podium. L'Écossaise Melanie Woods s'est adjugé la médaille d'or en 3 min 22 s 20, établissant au passage un nouveau record des Jeux du Commonwealth. La médaille de bronze est revenue à l'Australienne Eliza Ault-Connell, créditée d'un temps de 3 min 40 s 84.

Noemi Alphonse retrouvera la piste du Scotstoun Stadium un peu plus tard. Elle sera au départ du premier tour du 400 m T54, aux côtés de sa compatriote Brandy Perrine.

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