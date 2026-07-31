Ile Maurice: Des enseignants dévoilent leurs talents hors des salles de classe

Le temps d'une journée, les salles de classe ont laissé place aux terrains de sport, à la musique et à la danse. La Government Secondary School Teachers' Union (GSSTU) a organisé la toute première édition des GSSTU Games, un rendez-vous qui a réuni des enseignants du secondaire venus des quatre coins du pays dans une ambiance mêlant compétition, convivialité et célébration des talents.

Pour le président de la GSSTU, Yugeshwur Kisto, cette initiative va bien au-delà d'une simple journée de loisirs. Elle traduit la volonté du syndicat de placer le bien-être des enseignants au coeur de ses priorités. «Chaque jour, les enseignants consacrent leur énergie à accompagner les élèves dans leur réussite et leur développement. À travers ces jeux, nous avons voulu leur offrir l'occasion de mettre en lumière leurs propres talents, leurs passions et leur créativité, au-delà du cadre scolaire», explique-t-il.

Tout au long de la journée, les participants se sont illustrés dans différentes disciplines sportives, mais aussi à travers des prestations musicales, des chorégraphies et diverses activités culturelles. Une manière, selon Yugeshwur Kisto, de rappeler que derrière chaque enseignant se cachent aussi des sportifs, des chanteurs, des danseurs, des artistes et des compétiteurs passionnés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la GSSTU a également insisté sur les défis grandissants auxquels fait face la profession. Gestion des classes, préparation et correction des examens, responsabilités administratives, réformes éducatives et contraintes quotidiennes exigent un engagement constant et une grande résilience. «La santé mentale et le bien-être des enseignants ne sont pas un luxe. Ils constituent une condition essentielle à l'exercice de leur profession et, ainsi, à la qualité de notre système éducatif», souligne-t-il.

Selon Yugeshwur Kisto, créer des espaces de détente, favoriser les échanges entre collègues, encourager la pratique d'activités physiques et partager des moments de convivialité permettent de réduire le stress, de renforcer la cohésion entre enseignants et de promouvoir un environnement de travail plus sain.

L'événement a également été marqué par des prestations musicales et chorégraphiques qui ont insufflé une atmosphère de joie, de créativité et de partage. «Ces moments rappellent que les enseignants possèdent une richesse de talents qui mérite d'être reconnue et valorisée», ajoute le président du syndicat.

Cette première édition a aussi été l'occasion pour la GSSTU de lancer sa toute première brochure officielle. Celle-ci rassemble des informations utiles, des conseils pratiques ainsi que les principales actions et initiatives du syndicat. Pour Yugeshwur Kisto, cette publication reflète la volonté constante de la GSSTU d'informer ses membres, de les accompagner et de renforcer leur sentiment d'appartenance.

À l'issue de cette journée, le président de la GSSTU s'est félicité de l'enthousiasme, de l'esprit sportif et de la forte participation enregistrés. Il a également remercié les enseignants, bénévoles, arbitres, artistes, membres du comité d'organisation ainsi que l'ensemble des participants qui ont contribué au succès de cette première édition.

Yugeshwur Kisto a également salué le soutien des partenaires et sponsors - SBM Bank (Mauritius) Ltd, Emtel, Namaste, La Caze Mama et Best Deal Motors - dont l'appui a largement contribué à la réussite de l'événement. Selon lui, leur engagement témoigne de leur confiance envers les enseignants mauriciens et de leur volonté de soutenir des initiatives favorisant leur bien-être et leur épanouissement.

Fort du succès rencontré, la GSSTU entend désormais faire des GSSTU Games un rendez-vous annuel. «Plus qu'une compétition, ces jeux célèbrent les femmes et les hommes qui consacrent leur vie à l'éducation. Ils rappellent que les enseignants comptent, non seulement pour ce qu'ils accomplissent, mais aussi pour les personnes qu'ils sont», conclut Yugeshwur Kisto.