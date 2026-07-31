Ile Maurice: FiLLi Cafe - Neuf adresses, une même recette du partage

Nouvelle étape dans une aventure entrepreneuriale. Le 24 juillet, FiLLi Cafe a inauguré son neuvième point de vente à Maurice, dont son deuxième établissement à Port-Louis, situé au SIPF Building, rue Rémy Ollier.

Avec cette nouvelle adresse, l'enseigne poursuit son développement dans l'île tout en continuant à offrir à ses clients un espace chaleureux, pensé pour les pauses gourmandes, les rencontres et les moments de partage. Plus qu'un simple café, FiLLi Cafe souhaite créer une expérience où chacun peut profiter d'un instant agréable, que ce soit avant le travail, pendant une pause ou lors d'un moment entre proches.

Au fil des années, FiLLi Cafe a su séduire les Mauriciens grâce à son concept et à la diversité de ses produits. Parmi ses incontournables produits figure le célèbre FiLLi Chai, une boisson emblématique de l'enseigne, appréciée par de nombreux amateurs. Disponible aussi bien chaud que froid, il fait partie des saveurs qui ont contribué à faire connaître la marque. L'offre de FiLLi Cafe comprend également différentes boissons, des herbal teas, ainsi qu'une sélection de snacks pour accompagner ces moments de dégustation.

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Pour l'équipe, cette ouverture représente une nouvelle étape dans une histoire construite autour de la proximité avec les clients, de la qualité et du plaisir de partager.. Lors de l'inauguration, employés, partenaires et invités étaient réunis pour découvrir ce nouvel espace et célébrer cette étape importante. Entre échanges, sourires et découvertes, cette journée a reflété l'esprit convivial que la marque souhaite transmettre à travers ses différents établissements.

Avec cette nouvelle adresse, FiLLi Cafe confirme son ambition de poursuivre son expansion à Maurice tout en restant fidèle à son identité : proposer des moments simples, chaleureux et gourmands autour de boissons et de saveurs appréciées par ses clients.