Ile Maurice: Une «Operation Sunshine» pour accompagner le fils des «Mamours» dans son combat

Gabriel, le fils de Karen et Nicolas Fanny, connus des Mauriciens à travers leur page «Les Mamours», va être pris en charge à La Réunion pour le traitement de sa leucémie. Il devrait être suivi au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Félix Guyon.

Après plusieurs démarches, le ministère de la Santé a confirmé la prise en charge du dossier de Gabriel dans le cadre de l'Overseas Treatment Scheme, comme le souhaitaient Karen et Nicolas Fanny.

Selon les informations communiquées à la famille, les billets d'avion du patient et d'un accompagnant ainsi qu'une allocation journalière seront pris en charge par le ministère. Les frais médicaux pourront également être remboursés après présentation des justificatifs nécessaires.

Mais pour les parents de Gabriel Fanny, une importante difficulté reste présente : avant de pouvoir bénéficier de ce remboursement, les frais liés aux soins devront être avancés. Une source d'inquiétude supplémentaire pour les Mamours. Le traitement de Gabriel nécessitera un séjour de plusieurs mois à La Réunion ainsi que des dépenses importantes afin qu'il puisse commencer ses soins et les poursuivre dans les meilleures conditions.

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Dans les bras de son papa Nicolas, Gabriel puise force, réconfort et tout l'amour dont il a besoin.

Mais malgré les difficultés, une chose reste au centre de leurs préoccupations : ils veulent donner à leur fils toutes les chances possibles de vaincre la maladie.

Le choix du CHU Félix Guyon, à La Réunion, n'a pas été fait au hasard. La proximité avec Maurice permettra à la famille de rester plus proche de leurs deux autres enfants et de préserver, autant que possible, une vie familiale durant cette période difficile.

Cet établissement occupe également une place particulière dans l'histoire de la famille. En 2017, leur nièce Amy, elle aussi atteinte d'une leucémie, y avait été prise en charge.

Une famille portée par l'espoir

Depuis l'annonce de la maladie de Gabriel, Karen et Nicolas Fanny ont reçu une immense vague de soutien. Des milliers de messages, de prières et de mots d'encouragement leur sont parvenus de personnes touchées par leur histoire.

Cette solidarité représente beaucoup pour le couple, qui explique puiser sa force dans cet élan d'amour autour de leur fils.

Habitués à partager des moments de rire et de complicité à travers leurs vidéos de couple et de famille avec «Les Mamours», Karen et Nicolas Fanny vivent aujourd'hui une autre réalité. Leur communauté, qui les suivait habituellement pour leurs contenus humoristiques, se tient désormais à leurs côtés dans ce combat.

Operation «Sunshine for Gabriel»

Afin d'accompagner la famille dans cette nouvelle étape, une mobilisation a été lancée avec Operation Sunshine for Gabriel.

L'objectif est de permettre à Gabriel de recevoir les soins nécessaires, sans que les contraintes financières ne deviennent un obstacle dans son parcours.

Aux côtés de sa maman Karen, Gabriel peut compter sur une présence rassurante et un amour sans limite dans cette épreuve.

Les personnes souhaitant apporter leur soutien peuvent retrouver toutes les informations relatives à cette levée de fonds sur les pages Facebook KarenFannyDiaries et «Les Mamours». Les dons peuvent également être effectués sur le compte MCB au nom de Gabriel Fanny

Pour Karen et Nicolas Fanny, chaque geste compte. Chaque message, chaque prière et chaque soutien reçu leur rappellent qu'ils ne sont pas seuls face à cette épreuve.

Aujourd'hui, leur combat est celui d'une famille unie, qui avance jour après jour avec une seule priorité : accompagner Gabriel, protéger son sourire et lui donner toutes les chances de retrouver une vie normale, faite de jeux, de rires et de rêves d'enfant.