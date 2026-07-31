Ile Maurice: Une trentaine de demandeurs ont reçu leur lettre d'offre pour leur nouveau logement

Une trentaine de bénéficiaires du programme Rent-to-Own, mis en place par la National Housing Development Company Ltd (NHDC), ont reçu leur lettre d'offre pour leur nouveau logement. Le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, a salué cette étape comme une avancée majeure du gouvernement pour répondre aux besoins en logement des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un toit convenable, précisant sur sa page Facebook que «c'est une étape marquante».

Concrètement, le demandeur recevra les clés du logement moyennant un loyer mensuel de Rs 4 000, pour une période initiale de cinq ans. L'éligibilité à ce programme est conditionnée à une évaluation des capacités financières du candidat, afin de confirmer qu'il ne peut prétendre à aucun prêt bancaire, crédit ou facilité de prêt hypothécaire. Le bénéficiaire du programme Rent To Own a droit à une priorité pour acquérir le logement de façon définitive dès qu'il aura les moyens financiers nécessaires pour rembourser à la NHDC le prix du logement.

Pour rappel, le programme Rent-to-Own est une initiative de la NHDC qui permet aux familles à faibles revenus de louer un logement social avant d'en devenir propriétaires. Il a été lancé officiellement le 10 novembre 2025.