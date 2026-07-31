Afrique: Les stats d'avant-match - Le Burkina Faso et la Tanzanie en quête d'un nouveau pas vers les quarts dans le Groupe B

31 Juillet 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le Burkina Faso et la Tanzanie s'affrontent lors de la deuxième journée du Groupe B de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026, le vendredi 31 juillet au stade Larbi Zaouli de Casablanca. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 (heure locale), soit 20h00 GMT.

Les faits du match

  • Il s'agira de la toute première confrontation entre le Burkina Faso et la Tanzanie en phase finale de la CAN Féminine.
  • Le Burkina Faso cherchera à se relancer après sa lourde défaite 4-1 face à la Côte d'Ivoire lors de la première journée, tandis que la Tanzanie tentera de confirmer son succès historique 2-1 contre l'Afrique du Sud.
  • Les Burkinabè affrontent une sélection d'Afrique de l'Est pour la deuxième fois. Lors de leur dernier match de groupes en 2022, elles avaient arraché un nul 2-2 contre l'Ouganda après être revenues deux fois au score.
  • La Tanzanie dispute son cinquième match contre une équipe d'Afrique de l'Ouest. Les Twiga Stars ont déjà affronté le Mali à deux reprises, ainsi que le Ghana et le Nigeria.
  • Les Tanzaniennes ont perdu leurs quatre précédentes confrontations face à des sélections ouest-africaines, toutes en phase de groupes : 3-2 contre le Mali et 3-0 face au Nigeria en 2010, puis 1-0 contre le Mali et 4-1 face au Ghana lors de l'édition 2024.

Burkina Faso - Les statistiques clés

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  • Les Étalons Dames ont débuté leur campagne par une défaite 4-1 face à la Côte d'Ivoire.
  • Elles sont toujours en quête de leur première victoire en CAN Féminine, avec un bilan d'un match nul et trois défaites.
  • Lors de l'édition 2022, leurs deux revers s'étaient soldés sur le score de 1-0. La défaite contre la Côte d'Ivoire constitue le plus lourd revers de leur histoire dans la compétition.
  • Le Burkina Faso a encaissé quatre buts dans un match de CAN Féminine pour la première fois.
  • Face aux Ivoiriennes, les Burkinabè ont également concédé plus de deux buts dans une même période pour la première fois, étant menées 3-0 à la pause.
  • Six des huit buts encaissés par le Burkina Faso en CAN Féminine l'ont été durant la première période.
  • Faouzia Ouedraogo a été expulsée à la 52e minute contre la Côte d'Ivoire, devenant la deuxième joueuse burkinabè exclue en phase finale après Madinatou Rouamba, expulsée à la 17e minute lors du nul 2-2 contre l'Ouganda en 2022.
  • Adama Congo a inscrit le seul but burkinabè contre la Côte d'Ivoire sur son unique tir cadré.
  • Le Burkina Faso s'est procuré quatre grosses occasions face aux Ivoiriennes, soit deux de plus que son adversaire.
  • Les Burkinabè ont affiché un taux de réussite de 68 % dans leurs passes contre la Côte d'Ivoire.

Tanzanie - Les statistiques clés

  • La Tanzanie avait échoué à remporter ses six premiers matches de CAN Féminine avant de décrocher sa toute première victoire face à l'Afrique du Sud.
  • L'Afrique du Sud est la seule sélection affrontée plus d'une fois par la Tanzanie en phase finale et contre laquelle elle est parvenue à éviter la défaite à plusieurs reprises. Les deux équipes se sont rencontrées trois fois, les Tanzaniennes restant invaincues lors des deux dernières confrontations (une victoire, un nul).
  • Les Twiga Stars n'ont encore jamais réalisé de clean sheet en CAN Féminine.
  • Les sept matches disputés par la Tanzanie dans la compétition ont tous produit au moins un but.
  • En cas de résultat positif, la Tanzanie enchaînerait deux matches sans défaite en phase finale pour la première fois de son histoire.
  • Les Tanzaniennes ont déjà récolté davantage de points lors de cette édition que lors de leurs deux précédentes participations réunies, où elles n'avaient obtenu qu'un seul point.
  • Les quatre points glanés par la Tanzanie en CAN Féminine l'ont tous été face à l'Afrique du Sud.
  • Leur bilan lors du deuxième match de groupe est d'un nul et une défaite en deux rencontres.
  • Elles avaient perdu leur deuxième match de groupe 3-2 contre le Mali en 2010 avant de partager les points avec l'Afrique du Sud (1-1) lors de l'édition 2024.
  • Face à l'Afrique du Sud, la Tanzanie a ouvert le score pour la deuxième fois seulement de son histoire en CAN Féminine. Les deux fois, c'était contre les Banyana Banyana, avec à la clé une victoire et un match nul.
  • Six des sept buts inscrits par la Tanzanie dans la compétition l'ont été en première période. Le but victorieux de Hasnath Ubamba à la 87e minute contre l'Afrique du Sud reste son unique réalisation en seconde période.
  • Hasnath Ubamba et Diana Msewa ont toutes deux inscrit leur premier but en CAN Féminine lors du succès contre l'Afrique du Sud.
  • Les sept buts marqués par la Tanzanie en phase finale l'ont été par sept joueuses différentes. Aucune n'a encore trouvé le chemin des filets à deux reprises.
  • Les Tanzaniennes n'ont eu que 36,7 % de possession contre l'Afrique du Sud, soit 37 % après arrondi.
  • La gardienne Najiat Idrisa a fait face à neuf tirs cadrés contre l'Afrique du Sud et a réalisé huit arrêts.

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