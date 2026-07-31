Afrique: Les stats d'avant-match - L'Afrique du Sud défie la Côte d'Ivoire dans le Groupe B de la TotalEnergies CAF CAN Féminine

Championne d'Afrique en 2022, l'Afrique du Sud tentera de réagir après sa défaite inaugurale face à la Tanzanie (2-1) en retrouvant la Côte d'Ivoire lors de la deuxième journée du Groupe B de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026. La rencontre se disputera le vendredi 31 juillet au stade Moulay Rachid de Casablanca, avec un coup d'envoi prévu à 18h00 (heure locale), soit 17h00 GMT.

Les faits du match

La Côte d'Ivoire a parfaitement lancé son tournoi en dominant le Burkina Faso (4-1), tandis que l'Afrique du Sud s'est inclinée 2-1 face à la Tanzanie.

Il s'agira de la deuxième confrontation entre les deux sélections dans l'histoire de la CAN Féminine. Lors de l'édition 2014, les Éléphantes s'étaient imposées 1-0 lors du match pour la troisième place grâce à un but d'Ida Guehai à la 84e minute.

L'Afrique du Sud reste sur trois matches sans victoire contre des équipes d'Afrique de l'Ouest dans le temps réglementaire (deux nuls, une défaite). Les Banyana Banyana avaient éliminé le Sénégal aux tirs au but en quarts de finale lors de la dernière édition, avant de s'incliner contre le Nigeria en demi-finales puis face au Ghana aux tirs au but lors du match pour la troisième place.

En phase de groupes, l'Afrique du Sud est toutefois invaincue lors de ses sept derniers matches contre des équipes ouest-africaines, avec six victoires et un nul.

Durant cette série, les Sud-Africaines ont battu le Mali 4-0 en 2010 puis en 2024, le Nigeria 1-0 en 2018 et 2-1 en 2022, le Sénégal 1-0 en 2012, le Ghana 1-0 en 2024, tout en partageant les points avec les Black Queens (1-1) en 2014.

Leur dernière défaite en phase de groupes contre une nation d'Afrique de l'Ouest remonte à 2010, face au Nigeria (2-1).

Ce sera le quatrième match de la Côte d'Ivoire contre une sélection d'Afrique australe à la CAN Féminine. Les Ivoiriennes avaient battu la Namibie (3-1), fait match nul contre la Zambie (1-1) en phase de groupes en 2014, puis dominé l'Afrique du Sud (1-0) lors du match pour la troisième place.

La Sud-Africaine Bongeka Gamede et l'Ivoirienne N'Sira Safi Ouédraogo évoluent ensemble au sein du club danois du FC NordsjaElland.

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Afrique du Sud - Les statistiques clés

Les Banyana Banyana ont débuté leur campagne par une défaite 2-1 contre la Tanzanie.

Elles ont perdu leur premier match de la CAN Féminine pour la cinquième fois.

C'est leur première défaite inaugurale depuis l'édition 2014, où elles avaient été battues 1-0 par le Cameroun.

Leur série de neuf matches sans défaite en phase de groupes (huit victoires, un nul) a pris fin face à la Tanzanie.

Sous les ordres de Desiree Ellis, il ne s'agit que de la deuxième défaite en phase de groupes en treize rencontres (8 victoires, 3 nuls, 2 défaites).

Leur précédente défaite en phase de groupes remontait à 2016 contre le Cameroun (1-0).

L'Afrique du Sud n'a pas remporté ses deux premiers matches de groupe à quatre reprises : deux défaites en 1998, trois défaites en 2004, une défaite suivie d'un nul en 2014 et un nul suivi d'une défaite en 2016.

Lors des quatre précédentes éditions où elles avaient perdu leur premier match (1998, 2004, 2012 et 2014), elles n'ont remporté leur deuxième rencontre qu'une seule fois, en 2012.

L'édition 2012 reste la seule où elles ont perdu leur entrée en lice avant de s'imposer lors de leur deuxième sortie.

En 2016, elles avaient débuté par un nul avant de perdre leur deuxième rencontre.

Les Sud-Africaines n'avaient pas franchi la phase de groupes en 1998 et 2004 après une défaite inaugurale.

En revanche, après un premier match sans victoire en 2012, 2014 et 2016, elles avaient tout de même atteint la phase à élimination directe.

En 2012, battues 1-0 par la Guinée équatoriale d'entrée, elles avaient ensuite dominé le Sénégal et la RD Congo avant d'atteindre la finale, conclue à la deuxième place.

En 2014, après une défaite contre le Cameroun (1-0), elles avaient fait match nul avec le Ghana avant d'écraser l'Algérie 5-1, terminant finalement quatrièmes.

En 2016, un nul contre le Zimbabwe (0-0) avait été suivi d'une défaite contre le Cameroun (1-0), avant une victoire 5-0 face à l'Égypte et une quatrième place finale.

Leur bilan lors du deuxième match de groupe est de 6 victoires, 3 nuls et 4 défaites en 13 rencontres.

Elles restent invaincues lors de leur deuxième match de groupe sur les trois dernières éditions (victoires en 2018 et 2022, nul lors de la dernière édition).

Elles ont marqué lors de leurs onze derniers matches de groupes. La dernière fois qu'elles sont restées muettes remonte au deuxième match contre le Cameroun en 2016.

Linda Motlhalo a honoré sa 100e sélection contre la Tanzanie, devenant la 13e internationale sud-africaine à atteindre ce cap.

Bambanani Mbane a inscrit l'unique but sud-africain face à la Tanzanie. Il s'agit de son deuxième but en CAN Féminine, les deux ayant été marqués contre les Twiga Stars après son égalisation à la 70e minute lors de l'édition 2024.

L'Afrique du Sud a tenté 24 tirs contre 10 pour la Tanzanie.

Les Sud-Africaines ont cadré neuf frappes, contre cinq pour leurs adversaires.

Refiloe Jane a été la joueuse la plus dangereuse avec trois tirs cadrés.

Côte d'Ivoire - Les statistiques clés