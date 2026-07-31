Maroc/Algérie: CAN Féminine - Le pays s'offre l'Algérie sur le fil

Longtemps muselées par une défense algérienne très disciplinée, les Lionnes de l'Atlas ont fini par trouver la faille grâce à Sanaa Mssoudy, héroïne de la soirée à six minutes du terme.

Après leur démonstration inaugurale face au Kenya (4-0), les Marocaines confirmaient leur excellent début de tournoi face à une équipe algérienne qui restait, elle aussi, sur une victoire convaincante contre le Sénégal (2-0). L'enjeu était de taille : le vainqueur ferait un pas décisif vers les quarts de finale.

Un derby verrouillé

Comme attendu, les deux sélections ont abordé cette affiche avec beaucoup de prudence. Soutenu par son public, le Maroc a tenté d'imposer sa maîtrise technique et de confisquer le ballon, tandis que l'Algérie misait sur un bloc compact, une organisation sans faille et une grande discipline collective.

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Le duel s'est rapidement transformé en une bataille tactique où les espaces se faisaient rares. Les occasions franches ont été peu nombreuses, chaque équipe refusant de se découvrir.

L'intensité s'est surtout traduite par un engagement physique important. Les Algériennes Ikram Adjabi et Ines Belloumou ont été averties avant la pause, tout comme la Marocaine Hanane Ait El Haj, dans une première période conclue sur un score nul et vierge (0-0).

Le Maroc accélère après la pause

Au retour des vestiaires, les joueuses de Jorge Vilda ont haussé le rythme afin de faire céder un adversaire toujours aussi discipliné. Les Lionnes de l'Atlas monopolisaient davantage le ballon, mais se heurtaient à une défense algérienne parfaitement organisée.

Conscient qu'il fallait apporter davantage de poids offensif, Vilda lançait successivement Ibtissam Jraidi, puis sa capitaine expérimentée Ghizlane Chebbak à la 70e minute. Des changements qui permettaient au Maroc d'intensifier sa pression.

En face, Farid Benstiti répondait en injectant du sang neuf avec les entrées de Boutaleb, Khiril, Bekhaled et Alaouache, afin de préserver la solidité de son équipe.

Mssoudy libère tout un stade

Alors que le derby semblait filer vers un partage des points, Sanaa Mssoudy surgissait à la 84e minute pour faire exploser le stade. L'attaquante marocaine inscrivait l'unique but de la rencontre et offrait aux siennes une victoire précieuse après un long bras de fer tactique.

Le Maroc gérait ensuite parfaitement les dernières minutes, malgré les ultimes tentatives algériennes, pour conserver ce court mais précieux avantage.