Afrique du Nord: Le derby maghrébin qui peut déjà tout changer dans le Groupe A

Rabat s'apprête à vivre l'un des chocs les plus attendus de cette TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026. Ce mercredi, le Maroc et l'Algérie, tous deux vainqueurs lors de leur entrée en lice (ndlr contre le Kenya 4-0 et contre le Sénégal 2-0), s'affrontent dans un match qui prend déjà des allures de tournant dans la course à la qualification du Groupe A.

L'Algérie, sereine mais lucide

Après sa victoire référence contre les Lionnes de la Teranga 2-0, Farid Benstiti n'a pas dévié de son discours de prudence méthodique. « Je ne vais pas changer de position. Je l'ai dit lors de la dernière conférence de presse : l'important pour nous, c'est de continuer notre progression. Cette progression ne consiste pas à se projeter sur les quarts ou les demi-finales. Après avoir battu le Sénégal, on se projette sur le Maroc, et on avance match après match, car c'est une compétition rude. Si on ne fait pas preuve d'humilité, on risque de tout hypothéquer, ce ne sera en tout cas pas l'état d'esprit de mon équipe », a insisté le sélectionneur algérien.

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Interrogé sur la confiance générée par ce premier succès, Benstiti a nuancé : « La confiance du groupe était déjà là, la victoire contre le Sénégal l'a simplement renforcée. On a pris une bonne option en gagnant ce premier match, mais cela ne change pas notre préparation.»

Poussé dans ses retranchements par les journalistes présents dans la salle de conférence sur la dimension particulière de ce rendez-vous face au pays hôte, le technicien algérien a reconnu la spécificité du contexte tout en refusant de s'y laisser enfermer : « Si je vous dis que ce ne sera pas un match spécial, je mentirais. On sait que ce sera particulier, puisqu'on joue au Maroc, chez eux. Mais on doit avant tout considérer que le football reste le plus important. Je ne veux pas aller sur un autre terrain que celui-là : je me concentre uniquement sur le jeu et sur la force du Maroc. C'est simplement mon travail. »

À ses côtés, Marine Dafeur a résumé la philosophie du groupe en une formule : « La clé, c'est le collectif, la combativité. Ce sera notre état d'esprit pour demain. »

Interrogé plus longuement sur la possibilité que ce match fasse déjà figure de finale anticipée du Groupe A, Benstiti a livré une analyse fine du contexte : « Dans les grandes compétitions, en Europe comme en Afrique, on est toujours confronté à l'enjeu du premier match : c'est souvent lui qui définit les deux suivants. Et tomber sur le Sénégal, une équipe qui nous a toujours battus, ce n'était pas rien. On a été mis en difficulté après l'ouverture du score, mais on a su résister puis rebondir. Affronter le Maroc à domicile reste un match à part, très stratégique, très technique. L'idée, c'est de garder nos forces intactes pour mettre en difficulté une équipe qui joue chez elle et qui est favorite. »

Le Maroc, ambitieux et concentré sur l'instant présent

Côté marocain, Jorge Vilda Rodríguez a lui aussi affiché une prudence de rigueur après le large succès inaugural des siennes face au Kenya. « C'est un bon début pour l'équipe, nous sommes tous contents d'avoir bien joué et d'avoir montré une bonne image de la sélection -- c'est ce que nous voulons faire à chaque match. Mais pour nous, c'est déjà du passé. Ce qui dépend de nous, c'est ce qu'on va faire pour gagner le prochain match. Nous sommes contents, mais pas euphoriques », a posé le technicien espagnol.

Sur l'Algérie, adversaire du soir, Vilda attend un test exigeant : « J'espère un match difficile, un match dur, face à un adversaire très bien organisé en défense et qui a beaucoup progressé. À la dernière Coupe d'Afrique, l'Algérie n'était pas allée en demi-finales, mais avait gardé sa cage inviolée, ce qui prouve un bon travail défensif. Je pense aussi que c'est une équipe qui a progressé offensivement, qui génère de plus en plus d'occasions et qui a bien travaillé le jeu au sol. Ce sera un bon adversaire, qui va nous demander le meilleur de nous-mêmes."

Sur le plan tactique, Vilda anticipe une bataille intense et disputée : « L'intensité des duels sera maximale, comme dans tous les matchs à ce stade de la compétition. Je pense que l'Algérie se comporte très bien dans ce domaine, notamment grâce à un gros travail défensif collectif, avec un bloc compact bien organisé. » Interrogé sur l'hypothèse d'un repli algérien destiné à concéder la possession pour mieux jouer les transitions, le sélectionneur marocain n'y croit pas : « Je ne pense pas qu'ils vont nous céder la possession. Si on la cherche et qu'on travaille bien, on va l'obtenir. Nous avons de bonnes joueuses au milieu, capables de combiner et de faire circuler le ballon depuis l'arrière, y compris face à des équipes qui pressent bien. J'espère qu'on y arrivera. Cette bataille tactique se jouera sur le terrain, et nous allons tout faire pour la remporter. »

Les stats

La seule défaite du Maroc lors d'un deuxième match de groupe est un revers 6-0 essuyé face au Nigeria en 2000. L'Algérie, de son côté, n'a encore jamais gagné ses deux premiers matchs d'une phase finale de CAN Féminine.